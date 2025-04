Fluminense embarca ao Chile apenas com reservas e até Renato Gaúcho poupado pela Sul-Americana

Renato Gaúcho vive situação inversa no Fluminense. Em outras passagens pelo clube, o treinador deixou o Brasileirão de lado para priorizar outras competições. Nesta quarta-feira a equipe visita o Unión Española, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, e apenas reservas viajaram a Santiago, no Chile.

Curiosamente, a equipe lidera o Grupo F, com 100% de aproveitamento, e um triunfo pode deixar a vaga única da chave nas oitavas de final encaminhada. Mas Renato Gaúcho parece focado no clássico com o Botafogo no Brasileirão, sábado 21 horas, no Engenhão.

Depois de desperdiçar dois preciosos pontos ao ceder o 1 a 1 ao Vitória no fim, no Maracanã, a ordem é explorar o momento delicado do atual campeão e tentar se manter entre os melhores - com 10 pontos, o Fluminense aparece em terceiro, atrás do líder Palmeiras, com 13 pontos, e 11 do Flamengo.

O time será dirigido pelo auxiliar Alexandre Mendes no Estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago. Mesmo à distância, Renato Gaúcho vai observar seus reservas, como já fizera na rodada passada da Sul-Americana, na goleada por 5 a 0 sobre o San José, da Bolívia, no Maracanã.

Foram relacionados 26 jogadores, que embarcaram nesta segunda-feira ao Chile. O goleiro Vitor Eudes deve ser o escolhido, com oportunidades para nomes como Manoel e Thiago Santos na defesa, Bernal, Wallace e Nonato no meio e Lavega, Everaldo, Keno e Serna na frente.

Confira a lista dos jogadores que viajaram:

Goleiros - Gustavo Ramalho, Kevyn Vinicius e Vitor Eudes Zagueiros - Caio Amaral, Davi Schuindt, Gustavo Cintra, Manoel e Thiago Santos Laterais - Julio Fidelis, Léo Jance e Vagno Meias - Fabinho, Facundo Bernal, Dohmann, Lezcano, Nonato, Thiago Henrique e Wallace Davi Atacantes - Everaldo, Keno, Kelwin, Keven, Kevin Serna, Lavega, Paulo Baya e Wesley Natã