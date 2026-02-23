Floyd Mayweather vai dar revanche para Manny Pacquiao em 19 de setembro Estadão Conteúdo 23.02.26 20h12 Dois dos maiores boxeadores do século 21, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao vão se enfrentar pela segunda vez dia 19 de setembro, na Sphere, em Las Vegas e terá transmissão da Netflix. Os dois lutaram em 2 de maio de 2015 e a vitória por pontos, após 12 assaltos, ficou com o norte-americano. Mayweather, de 48 anos, não luta profissionalmente desde 2017. Ele ostenta uma invencibilidade de 50 lutas, com 27 nocautes e títulos mundiais entre os superpenas, leves, meio-médios-ligeiros e médios-ligeiros. Já Pacquiao, de 47 anos, parou de lutar em 2021, voltou ano passado e acumula um cartel de 62 vitórias (39 nocautes), oito derrotas e três empates. Somou cinturão em oito categorias, desde os moscas até os médios-ligeiros. "Eu já lutei e venci Manny uma vez. Desta vez será o mesmo resultado", disse Mayweather. "Floyd e eu proporcionamos ao mundo o que continua sendo a maior luta da história do boxe. Os fãs já esperaram tempo demais. Eles merecem essa revanche. Quero que Floyd conviva com a única derrota em seu cartel profissional e sempre se lembre de quem a deu a ele. Como sempre, dedico esta luta aos meus compatriotas filipinos ao redor do mundo e a levar glória às Filipinas." Antes do duelo de setembro, os dois vão se apresentar em abril em exibições. Pacquiao se apresenta com o russo Ruslan Provodnikov, em Las Vegas, dia 18, enquanto no dia 25 Mayweather e Mike Tyson se exibem na República Democrática do Congo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Floyd Mayweather Manny Pacquiao COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 FUTEBOL Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça 23.02.26 16h54 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 futebol Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57