Floyd Mayweather vai dar revanche para Manny Pacquiao em 19 de setembro

Dois dos maiores boxeadores do século 21, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao vão se enfrentar pela segunda vez dia 19 de setembro, na Sphere, em Las Vegas e terá transmissão da Netflix. Os dois lutaram em 2 de maio de 2015 e a vitória por pontos, após 12 assaltos, ficou com o norte-americano.

Mayweather, de 48 anos, não luta profissionalmente desde 2017. Ele ostenta uma invencibilidade de 50 lutas, com 27 nocautes e títulos mundiais entre os superpenas, leves, meio-médios-ligeiros e médios-ligeiros.

Já Pacquiao, de 47 anos, parou de lutar em 2021, voltou ano passado e acumula um cartel de 62 vitórias (39 nocautes), oito derrotas e três empates. Somou cinturão em oito categorias, desde os moscas até os médios-ligeiros.

"Eu já lutei e venci Manny uma vez. Desta vez será o mesmo resultado", disse Mayweather. "Floyd e eu proporcionamos ao mundo o que continua sendo a maior luta da história do boxe. Os fãs já esperaram tempo demais. Eles merecem essa revanche. Quero que Floyd conviva com a única derrota em seu cartel profissional e sempre se lembre de quem a deu a ele. Como sempre, dedico esta luta aos meus compatriotas filipinos ao redor do mundo e a levar glória às Filipinas."

Antes do duelo de setembro, os dois vão se apresentar em abril em exibições. Pacquiao se apresenta com o russo Ruslan Provodnikov, em Las Vegas, dia 18, enquanto no dia 25 Mayweather e Mike Tyson se exibem na República Democrática do Congo.