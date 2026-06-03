Florentino confirma Mourinho no Real Madrid se vencer eleição e rival promete técnico 'estrela' Estadão Conteúdo 03.06.26 18h41 José Mourinho será o treinador do Real Madrid se Florentino Pérez for reeleito presidente do clube. A confirmação foi feita pelo próprio dirigente nesta quarta-feira, 3, em vídeo de campanha que mostra o técnico português vestindo a camisa merengue, dizendo "sim". Em seguida, é exibida a mensagem "Vota Florentino 2026. Muita história para fazer". Presidente do Real desde 2009, Florentino concorre à reeleição, em pleito que será realizado no domingo, 7. Seu concorrente na disputa é Enrique Riquelme, que concedia entrevista ao programa El Hormiguero, do Marca, no momento do anúncio de Florentino. Ao comentar a opção do adversário, disse ter outra carta na manga. "Ele é um bom treinador, mas o nosso projeto tem um estilo completamente diferente. Não gosto do Mourinho para o meu projeto. Tenho outro treinador em mente. Não posso dizer o nome dele, mas talvez ele seja a maior estrela do mundo depois dos jogadores do Real Madrid", afirmou. O Real Madrid vive uma crise interna que bagunçou os bastidores e colocou o mandato de Florentino Pérez à prova. O mandatário precisou lidar com desentendimentos entre o técnico Álvaro Arbeloa, e Mbappé, e de brigas mais sérias no elenco, como a entre Tchouaméni e Valverde. O clube foi eliminado nas quartas de final da Champions League pelo Bayern de Munique e perdeu a La Liga para seu maior rival, Barcelona, de maneira categórica. Para Florentino, o grande problema foram essas informações terem vazado, ponto que também foi reforçado por Tchouaméni em coletiva de imprensa pela seleção francesa antes de amistoso com a Costa do Marfim. "Quem fez isso claramente está descontente e acredita que será demitido. Os jogadores discutem, brigam e depois seguem normalmente. O vazamento foi o pior de tudo", disse. A eleição presidencial no Real Madrid será disputada entre Florentino Pérez, de 79 anos, e Enrique Riquelme, de 37. A última vez que o clube promoveu o pleito foi em 2006. O espanhol afirma que o convocou para dar uma 'resposta positiva' aos sócios. "No Real, não existe um proprietário único. Tentaram me tirar daqui, mas não vou sair. Serei o último sócio do Real Madrid a deixar este clube". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Florentino Pérez José Mourinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/06) pela Copa Sul-Sudeste Avaí e Chapecoense disputam a final da Copa Sul-Sudeste hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo 03.06.26 19h00 SELEÇÃO FEMININA Brasil x Holanda: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Liga das Nações de Vôlei Brasil e Holanda estreiam na VNL 2026 hoje; veja a escalação brasileira e onde assistir ao vivo 03.06.26 19h00 Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08