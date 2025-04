Flick valoriza retorno do Barcelona às semifinais da Liga após longa ausência: 'Fantástico'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, valorizou a classificação do Barcelona para as semifinais da Liga dos Campeões, mesmo com a derrota para o Borussia Dortmund por 3 a 1, nesta terça-feira, na Alemanha. O clube catalão retorna ao grupo dos quatro melhores da Europa após cinco temporadas ausente e agora buscará uma vaga na final que não disputa há uma década, desde que derrotou a Juventus na conquista da competição em 2014/15.

"É muito importante para a torcida, para o clube. É incrível chegar às semifinais logo no primeiro ano. Significa que somos um dos quatro melhores times da Europa, e isso é fantástico", afirmou Flick, que assumiu o comando da equipe no início da atual temporada, após a demissão de Xavi Hernández.

O Barcelona agora aguarda o adversário da próxima fase, que sairá do duelo entre Inter de Milão e Bayern de Munique, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). A equipe italiana saiu em vantagem e venceu por 2 a 1, na Alemanha, e joga por um empate em casa. Flick, porém, esquivou-se de opinar sobre os possíveis adversários da semifinal. "Não tenho preferência por ninguém. Vou ficar em casa, assistindo pela TV e apreciando o jogo", afirmou.

O técnico alemão também reconheceu as dificuldades de sua equipe no confronto de volta das quartas de final, que contou com amplo domínio do Borussia Dortmund. Prevaleceu, porém, a goleada por 4 a 0 aplicada pelo time azul e grená no duelo de ida, na Espanha.

"Conheço o Borussia Dortmund muito bem, e hoje eles mostraram o quão bons eles são. Eles têm ótimos jogadores no ataque, com muita velocidade. Tivemos um pouco de dificuldade, mas no final, é resultado de dois jogos e conseguimos chegar às semifinais", disse Flick. "Não foi o nosso melhor dia, mas conseguimos a classificação, que era o objetivo."