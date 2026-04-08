Flick detona arbitragem após derrota do Barcelona para o Atlético: 'O VAR serve para o quê?

Perder a invencibilidade nesta volta ao Camp Nou, de 14 vitórias seguidas, deixou o técnico Hansi Flick bastante irritado. Não com o time, mas com a arbitragem. Após levar 2 a 0 do Atlético de Madrid nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Champions, o treinador do Barcelona detonou o responsável pelo árbitro de vídeo, que indicou a expulsão de Cubarsí, seu defensor, mas não recomendou revisão no toque de mão do zagueiro Pubill na área e o consequente pênalti.

O lance polêmico ocorreu já nos minutos finais no Camp Nou. O goleiro Musso cobrou o tiro de meta para o zagueiro Pubill, que ao invés de dar sequência ao lance, segurou a bola com a mão e reiniciou a jogada pela segunda vez, cometendo uma falta.

"Não sei sobre a expulsão do Cubarsí, poderia ter sido cartão vermelho, ou não. Não tenho certeza se ele o tocou o suficiente. A bola estava atrás dele", desconversou o treinador sobre o lance da expulsão na primeira etapa. Mas ressaltou que sua equipe também poderia ter sido beneficiada pelo VAR.

"A situação em que eles tocaram a bola com a mão na área... Não entendo por que o VAR não interveio. É normal cometer erros, mas em situações como essa, qual a utilidade do VAR? Deveria ter sido pênalti e segundo amarelo, ou cartão vermelho", disparou, irritado. "Não gostaria de falar sobre arbitragem hoje, mas gostaria de uma explicação."

A expulsão de Cubarsí ainda na primeira etapa, na visão do comandante, atrapalhou os planos, mas não diminuiu o ímpeto dos catalães, que desperdiçaram chances para diminuir o placar ou mesmo buscar o empate. Desta maneira, ele se mantém confiante em vaga na semifinal com remontada em Madri.

"Acreditamos em nós mesmos. Nos saímos muito bem com um jogador a menos, não foi fácil defender contra eles, mas tivemos nossas chances. Acho que demos tudo de nós e não tivemos sorte, mas temos que nos concentrar na próxima partida contra o Atlético. Estamos positivos e vamos lutar."