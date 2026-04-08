Flick detona arbitragem após derrota do Barcelona para o Atlético: 'O VAR serve para o quê? Estadão Conteúdo 08.04.26 19h22 Perder a invencibilidade nesta volta ao Camp Nou, de 14 vitórias seguidas, deixou o técnico Hansi Flick bastante irritado. Não com o time, mas com a arbitragem. Após levar 2 a 0 do Atlético de Madrid nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Champions, o treinador do Barcelona detonou o responsável pelo árbitro de vídeo, que indicou a expulsão de Cubarsí, seu defensor, mas não recomendou revisão no toque de mão do zagueiro Pubill na área e o consequente pênalti. O lance polêmico ocorreu já nos minutos finais no Camp Nou. O goleiro Musso cobrou o tiro de meta para o zagueiro Pubill, que ao invés de dar sequência ao lance, segurou a bola com a mão e reiniciou a jogada pela segunda vez, cometendo uma falta. "Não sei sobre a expulsão do Cubarsí, poderia ter sido cartão vermelho, ou não. Não tenho certeza se ele o tocou o suficiente. A bola estava atrás dele", desconversou o treinador sobre o lance da expulsão na primeira etapa. Mas ressaltou que sua equipe também poderia ter sido beneficiada pelo VAR. "A situação em que eles tocaram a bola com a mão na área... Não entendo por que o VAR não interveio. É normal cometer erros, mas em situações como essa, qual a utilidade do VAR? Deveria ter sido pênalti e segundo amarelo, ou cartão vermelho", disparou, irritado. "Não gostaria de falar sobre arbitragem hoje, mas gostaria de uma explicação." A expulsão de Cubarsí ainda na primeira etapa, na visão do comandante, atrapalhou os planos, mas não diminuiu o ímpeto dos catalães, que desperdiçaram chances para diminuir o placar ou mesmo buscar o empate. Desta maneira, ele se mantém confiante em vaga na semifinal com remontada em Madri. "Acreditamos em nós mesmos. Nos saímos muito bem com um jogador a menos, não foi fácil defender contra eles, mas tivemos nossas chances. Acho que demos tudo de nós e não tivemos sorte, mas temos que nos concentrar na próxima partida contra o Atlético. Estamos positivos e vamos lutar." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Barcelona Hansi Flick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00