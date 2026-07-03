Flamengo x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) pelo amistoso Rivais da final da Libertadores de 2019 voltam a se enfrentar em amistoso na intertemporada; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 03.07.26 11h57 Flamengo x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) pelo amistoso (Gilvan de Souza/Flamengo) Flamengo x River Plate se enfrentam hoje, sexta-feira (03/07), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, em partida de amistoso, válida pelo Troféu do Algarve. O duelo marca o reencontro dos clubes desde a final da Libertadores de 2019 e faz parte da intertemporada das equipes. Em caso de empate, não há prorrogação ou pênaltis. Onde assistir Flamengo x River Plate ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV 2 (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e ge tv (YouTube). Como chegam as equipes? O Flamengo utiliza a intertemporada para manter o ritmo competitivo durante a pausa do calendário. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time aposta em ajustes táticos e observação de jogadores, com destaque para Pedro, Samuel Lino e Bruno Henrique no setor ofensivo. O River Plate também vive um período de reformulação sob o comando de Eduardo Coudet. A equipe argentina tenta recuperar consistência e aposta na experiência de nomes como Armani, Paulo Díaz e Borja para encarar o amistoso contra o clube brasileiro. VEJA MAIS Enteado nega envolvimento de Leila em SAF do Vasco: 'Me inspira, mas objetivo é superá-la' A própria Leila já falou sobre os boatos em outubro de 2025, quando respondeu o que chamou de "insinuações" de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo Pedro Henrique mira ascenção do Paysandu na Série C: 'Quero ajudar o clube a conquistar o acesso' Volante destaca força da Curuzu, mantém atenção voltada ao Papão apesar do acerto com o Flamengo e diz aproveitar a Copa do Mundo como fonte de aprendizado antes do duelo contra o Santa Cruz Flamengo x River Plate: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim. River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Paulo Díaz e Acuña; Galarza, Aníbal Moreno e Meza; Colidio, Driussi e Borja. Técnico: Eduardo Coudet. Ficha técnica Flamengo x River Plate Troféu do Algarve – Amistoso Data: 3 de julho de 2026 Horário: 15h30 (de Brasília) Local: Estádio Algarve, Portugal Transmissão: Band, SporTV 2, Premiere e ge tv Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave FLAMENGO RIVER PLATE AMISTOSO COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12 ATUALIZAÇÃO Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial 03.07.26 11h20 Futebol Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. 02.07.26 12h33