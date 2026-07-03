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Flamengo x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) pelo amistoso

Rivais da final da Libertadores de 2019 voltam a se enfrentar em amistoso na intertemporada; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Flamengo x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (3) pelo amistoso (Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo x River Plate se enfrentam hoje, sexta-feira (03/07), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal, em partida de amistoso, válida pelo Troféu do Algarve. O duelo marca o reencontro dos clubes desde a final da Libertadores de 2019 e faz parte da intertemporada das equipes.

Em caso de empate, não há prorrogação ou pênaltis.

Onde assistir Flamengo x River Plate ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV 2 (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e ge tv (YouTube).

Como chegam as equipes?

O Flamengo utiliza a intertemporada para manter o ritmo competitivo durante a pausa do calendário. Sob o comando de Leonardo Jardim, o time aposta em ajustes táticos e observação de jogadores, com destaque para Pedro, Samuel Lino e Bruno Henrique no setor ofensivo.

O River Plate também vive um período de reformulação sob o comando de Eduardo Coudet. A equipe argentina tenta recuperar consistência e aposta na experiência de nomes como Armani, Paulo Díaz e Borja para encarar o amistoso contra o clube brasileiro.

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Flamengo x River Plate: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Paulo Díaz e Acuña; Galarza, Aníbal Moreno e Meza; Colidio, Driussi e Borja. Técnico: Eduardo Coudet.

Ficha técnica

Flamengo x River Plate
Troféu do Algarve – Amistoso
Data: 3 de julho de 2026
Horário: 15h30 (de Brasília)
Local: Estádio Algarve, Portugal
Transmissão: Band, SporTV 2, Premiere e ge tv

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RIVER PLATE

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