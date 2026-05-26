Flamengo x Cusco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Libertadores

Flamengo x Cusco disputam hoje, terça-feira (26/05), a 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Cusco ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo chega para a última rodada da fase de grupos já classificado e com a liderança garantida no Grupo A da Libertadores. O Rubro-Negro soma 13 pontos e busca a vitória para confirmar a melhor campanha geral da competição.

Na última partida, a equipe carioca perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 pelo Brasileirão. Além do resultado negativo, o volante Jorginho sofreu uma fratura no dedão do pé direito e virou desfalque para o confronto desta terça-feira.

Já o Cusco entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe peruana soma apenas um ponto e ocupa a lanterna do grupo, sem chances de classificação para as oitavas de final ou vaga na Copa Sul-Americana.

VEJA MAIS

Flamengo x Cusco: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Plata, Paquetá e Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Cusco: Pedro Díaz; Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cusco

CONMEBOL Libertadores

Local: estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 21h30