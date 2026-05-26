Flamengo x Cusco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/05) pela Libertadores Flamengo e Cusco jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 26.05.26 20h30 Flamengo e Cusco jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Gilvan de Souza/Flamengo) Flamengo x Cusco disputam hoje, terça-feira (26/05), a 6ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Cusco ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo chega para a última rodada da fase de grupos já classificado e com a liderança garantida no Grupo A da Libertadores. O Rubro-Negro soma 13 pontos e busca a vitória para confirmar a melhor campanha geral da competição. Na última partida, a equipe carioca perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 pelo Brasileirão. Além do resultado negativo, o volante Jorginho sofreu uma fratura no dedão do pé direito e virou desfalque para o confronto desta terça-feira. Já o Cusco entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe peruana soma apenas um ponto e ocupa a lanterna do grupo, sem chances de classificação para as oitavas de final ou vaga na Copa Sul-Americana. VEJA MAIS Palmeiras goleia o Flamengo no Maracanã e segue líder com folga no Brasileirão Gol gols de Flaco López, Alan e Paulinho, time de São Paulo calou o Maracanã CBF rebate críticas do Flamengo e justifica não adiamento de rodada do Brasileirão Flamengo x Cusco: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Plata, Paquetá e Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim. Cusco: Pedro Díaz; Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila. FICHA TÉCNICA Flamengo x Cusco CONMEBOL Libertadores Local: estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Data/Horário: 26 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave FLAMENGO CUSCO Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 Futebol Remo confirma lesões em Marcelo Rangel e Alef Manga antes de jogo contra o São Paulo Goleiro dificilmente terá condições de entrar em campo no próximo domingo (31), pelo Brasileirão. 26.05.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Com Neymar e Rodrygo na arquibancada, Santos vence Cuenca e vai aos playoffs da Sul-Americana 26.05.26 23h52 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47 experiência Ganso tem proposta de clube da Série A, é cortado de jogos e deve deixar o Fluminense Com contrato apenas até o fim de 2026, o meia já podia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube 26.05.26 18h36