Flamengo vence o Bahia no Maracanã em noite de homenagens a Oscar Schmidt Estadão Conteúdo 19.04.26 21h47 Em uma noite de muitas homenagens para Oscar Schmidt, que morreu na sexta-feira, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Bahia, neste domingo, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos é o vice-líder, seis atrás do Palmeiras (29), que tem um jogo a mais - 12 a 11. O time baiano continua com 20 pontos, agora em quinto lugar, e segue como freguês dentro do 'maior do mundo', sem vencer o time carioca há 32 anos, desde 1994. Na verdade, o Flamengo tinha iniciado a série de homenagens ao 'Mão Santa' no sábado, quando anunciou a aposentadoria da camisa de número 14 do basquete, vestida por ele entre 1999 e 2003. O meia Arrascaeta, capitão rubro-negro, entrou em campo com a camisa 14, utilizada pelo meia entre 2019 e 2024. Atualmente ele veste a de número 10. Nas arquibancadas, foram vistos muitos cartazes com referência a Oscar, que teve seu nome gritado no minuto de silêncio respeitado antes do início do jogo. O maior jogador de basquete brasileiro morreu sexta-feira, aos 68 anos, após longa luta contra o câncer. Em campo, o Flamengo iniciou o jogo com muita intensidade, com velocidade, movimentação e tabelas. O esperado gol saiu aos 16 minutos, quando Arrascaeta tabelou com Pedro, que, desta vez, fez o papel de 'garçon'. Após driblar o goleiro Léo Vieira, o atacante ficou sem ângulo, mas deu o passe açucarado para trás para a batida de chapa de Arrascaeta: 1 a 0. Este gol histórico foi de número 104 do meia no Flamengo. Na comemoração, ele tirou a camisa, a ergueu com as duas mãos e apontou o número 14. Apesar da emocionante homenagem, o uruguaio acabou penalizado com o cartão amarelo. O Bahia, todo recuado, pouco se arriscou ao ataque e conseguiu somente uma finalização com perigo, quando Erick pulga bateu de virada e Rossi espalmou a bola de 'manchete'. O visitante, desta vez, não contou com no banco com Rogério Ceni, suspenso e substituído pelo auxiliar Charles Hembert. No segundo tempo, o Flamengo repetiu o expediente, com forte pressão inicial, empurrando o Bahia para seu campo defensivo. Teve duas chances com Pedro e ainda acertou a trave numa cabeçada de Arrascaeta, desperdiçando a chance de ampliar o placar. O Bahia quase surpreendeu, aos 17, num chute de longe de Jean Lucas que resvalou no travessão e subiu. Depois dos 20 minutos, o jogo ficou aberto. O Flamengo acertou o travessão num desvio de cabeça de Léo Ortiz, mas o Bahia quase marcou em chute de Acevedo, defendido por Rossi. Aos 28, uma cena rara: a torcida flamenguista aplaudiu Everton Ribeiro, que participou de campanhas memoráveis no clube, ao ser substituído por Michel Araújo, no meio-campo do Bahia. O Flamengo seguiu pressionando e Pedro teve oportunidade para marcar dois golaços. Na primeira, tentou de letra e mandou para fora; na segunda, quase encobriu o goleiro Léo Vieira, que evitou o gol com a ponta dos dedos. O grito de gol só mesmo aos 34, quando De La Cruz cobrou escanteio, Saúl desviou e a bola sobrou para o chute no alto de Lucas Paquetá: 2 a 0. A partir daí começou a festa da torcida pela quinta vitória seguida. Esta semana será de abertura da quinta fase da Copa do Brasil, com os jogos de ida. Na quarta-feira, a partir das 21h30, o Flamengo recebe o Vitória, enquanto o Bahia volta a Salvador para pegar o Remo, às 19 horas. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 2 X 0 BAHIA FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Saúl), Lucas Paquetá e Arrascaeta (De la Cruz); Plata (Everton Cebolinha), Pedro (Luiz Araújo) e Samuel Lino (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim. BAHIA - Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga (Ademir), William José (Everaldo) e Cristian Oliveira. Técnico: Charles Hembert (auxiliar) GOLS - Arrascaeta, aos 16 minutos do primeiro tempo. Lucas Paquetá, aos 34 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Arrascaeta e Léo Pereira (FLA). ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). RENDA - R$ 4.816.852,50. PÚBLICO - 64.565 torcedores. LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). 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