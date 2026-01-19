Flamengo vê sub-20 decepcionar e tem semana decisiva de clássicos para evitar rebaixamento Estadão Conteúdo 19.01.26 12h22 Utilizando uma equipe formada por garotos, o Flamengo tem decepcionado no Campeonato Carioca. O time rubro-negro tem um empate e duas derrotas depois de três partidas na competição estadual. O Flamengo estreou com um empate em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ. Posteriormente, foi derrotado por 2 a 1 pelo Bangu, e por 3 a 0 pelo Volta Redonda. Com os resultados, o Flamengo está na lanterna do Grupo B, com um ponto. A equipe rubro-negra é a última colocada da competição, com a pior campanha até o momento.No regulamento do Campeonato Carioca, os dois times piores colocados de cada chave jogam o "quadrangular do rebaixamento", todos contra todos, em dois turnos. Assim, cada equipe fará seis partidas. O pior clube do quadrangular é rebaixado para a Série A2 do Estadual. Para complicar a situação do Flamengo, a equipe tem agora dois clássicos pela frente. Na próxima quarta-feira, 21, o time duela contra o Vasco, no Maracanã. No domingo, o compromisso é contra o Fluminense, também no Maracanã. O Flamengo tem colocado em campo a equipe sub-20, já que o elenco principal se reapresentou apenas na segunda-feira passada. Na última temporada, o Flamengo jogou até o dia 17 de dezembro, quando perdeu a final da Copa Intercontinental, nos pênaltis, para o Paris Saint-Germain. A comissão técnica do Flamengo irá decidir se continuará usando o time sub-20 ou irá apostar nas principais estrelas na sequência do Campeonato Carioca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Carioca Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Pikachu celebra estreia no Remo, destaca responsabilidade e critica gramado do Mangueirão Jogador foi um dos personagens da partida contra o Águia de Marabá, sendo autor de um dos gols da vitória azulina 19.01.26 9h47 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 HOMENAGEM Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins 18.01.26 19h49 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30