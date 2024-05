Flamengo pode ter maior patrocínio máster da história do clube; confira valores

O Conselho Deliberativo do Flamengo votará na próxima quinta-feira (23) os novos valores do patrocínio de uma casa de aposta que cresceu no Brasil nos últimos anos. A depender do valor, o contrato pode ser o maior da história da equipe rubro-negra.

De acordo com as informações, os valores do contrato devem chegar a R$ 470 milhões por quatro anos. O valor atual era de R$ 85 milhões por ano. Contudo, em 2024, o clube aumentou a quantia e o acordo foi fechado em R$ 105 milhões pela temporada.

Com a nova votação, para 2025, os valores subiram mais R$ 10 milhões. Já para os dois anos seguintes, as cifras seria de R$ 125 milhões cada. O contrato entre o clube e a empresa será bem amarrado. Caso uma das partes decida romper o acordo, a mesma terá de pagar 50% do valor.

Ainda da reunião do conselho, o Flamengo vai apresentar aos sócios do clube um novo projeto: o Programa de Integridade e Compliance, que visa se adequar às novas regras do Governo Federal e melhorar a reputação, prevenir riscos financeiros, melhor posição no mercado e outros.

A reunião deve ocorrer nesta quinta-feira (23), às 18h30, com votação no Ginásio Hélio Maurício.