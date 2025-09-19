Flamengo pede anulação de expulsão de Plata e detona arbitragem da Libertadores: 'Tendenciosa' Com um a menos, os cariocas se retraíram e acabaram levando um gol no fim. Plata foi chutado pelo zagueiro no lance e o árbitro optou por punir o jogador do Flamengo. Estadão Conteúdo 19.09.25 13h43 Gonzalo Plata. (Instagram/@gonzaloplata) Em busca de um "reparo parcial de enorme dano causado pela arbitragem", o Flamengo entrou com um recurso na Conmebol para que a expulsão equivocada de Gonzalo Plata seja anulada. O clube espera que a entidade - assumiu o erro do árbitro colombiano Andres Rojas - libere o atacante equatoriano para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, agendado para quinta-feira, em La Plata, após uma "arbitragem tendenciosa." "O Clube de Regatas do Flamengo vem a público comunicar que tomará providências junto à Conmebol sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes de La Plata, disputada nesta quinta-feira, pela Libertadores. O que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro colombiano Andres Rojas, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição", informou o clube em nota oficial nesta sexta-feira para mostrar seu total repúdio. O lance do segundo cartão amarelo de Plata e o consequente vermelho ocorreu aos 37 minutos da segunda etapa, quando o Flamengo ganhava com soberania por 2 a 0 e buscava aumentar sua vantagem. Com um a menos, os cariocas se retraíram e acabaram levando um gol no fim. Plata foi chutado pelo zagueiro no lance e o árbitro optou por punir o jogador do Flamengo. Assim que o jogo no Maracanã acabou, a revolta dos jogadores, do técnico Filipe Luís e de toda a comissão técnica era gigante. Além da expulsão, a bronca é que o árbitro e o VAR ignoraram um pênalti sobre Samuel Lino ainda na primeira etapa e outro na fase final em toque intencional de mão na bola. Até o gol do Estudiantes o Flamengo considerou irregular. "As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante", seguiu o clube carioca em seu desabafo, listando alguns dos lances questionáveis. "Houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com Luiz Araújo, e a posterior expulsão do Gonzalo Plata, punido com o segundo cartão amarelo em lance no qual é ele quem sofre a falta. A validação de um gol irregular do Estudiantes, marcado após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco, torna tudo ainda mais grave", afirmou. "Situações como estas não podem ser tratadas como simples falhas, mas sim como um ataque direto à integridade do torneio." A irritação brasileira se prolongou à omissão do árbitro de vídeo, o também colombiano Nicolás Gallo, que nada fez nos lances. O Flamengo alega que o trabalho equivocado "influenciou diretamente no resultado" e apelou ao bom senso de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, para não ter sua escalação comprometida na Argentina. "O Flamengo irá recorrer junto à Conmebol da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Confederação Sul-Americana de Futebol irá rever a decisão, com urgência, e reverter a punição aplicada ao atleta. O mesmo deve ser feito já para a próxima partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional", cobrou. "O Flamengo espera que providências sejam tomadas imediatamente para reparar, ainda que parcialmente, o enorme dano causado pela arbitragem nesta partida e preservar a legitimidade da Libertadores." 