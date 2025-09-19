Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo pede anulação de expulsão de Plata e detona arbitragem da Libertadores: 'Tendenciosa'

Com um a menos, os cariocas se retraíram e acabaram levando um gol no fim. Plata foi chutado pelo zagueiro no lance e o árbitro optou por punir o jogador do Flamengo.

Estadão Conteúdo
fonte

Gonzalo Plata. (Instagram/@gonzaloplata)

Em busca de um "reparo parcial de enorme dano causado pela arbitragem", o Flamengo entrou com um recurso na Conmebol para que a expulsão equivocada de Gonzalo Plata seja anulada. O clube espera que a entidade - assumiu o erro do árbitro colombiano Andres Rojas - libere o atacante equatoriano para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, agendado para quinta-feira, em La Plata, após uma "arbitragem tendenciosa."

"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público comunicar que tomará providências junto à Conmebol sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes de La Plata, disputada nesta quinta-feira, pela Libertadores. O que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro colombiano Andres Rojas, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição", informou o clube em nota oficial nesta sexta-feira para mostrar seu total repúdio.

O lance do segundo cartão amarelo de Plata e o consequente vermelho ocorreu aos 37 minutos da segunda etapa, quando o Flamengo ganhava com soberania por 2 a 0 e buscava aumentar sua vantagem. Com um a menos, os cariocas se retraíram e acabaram levando um gol no fim. Plata foi chutado pelo zagueiro no lance e o árbitro optou por punir o jogador do Flamengo.

Assim que o jogo no Maracanã acabou, a revolta dos jogadores, do técnico Filipe Luís e de toda a comissão técnica era gigante. Além da expulsão, a bronca é que o árbitro e o VAR ignoraram um pênalti sobre Samuel Lino ainda na primeira etapa e outro na fase final em toque intencional de mão na bola. Até o gol do Estudiantes o Flamengo considerou irregular.

"As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante", seguiu o clube carioca em seu desabafo, listando alguns dos lances questionáveis.

"Houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com Luiz Araújo, e a posterior expulsão do Gonzalo Plata, punido com o segundo cartão amarelo em lance no qual é ele quem sofre a falta. A validação de um gol irregular do Estudiantes, marcado após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco, torna tudo ainda mais grave", afirmou. "Situações como estas não podem ser tratadas como simples falhas, mas sim como um ataque direto à integridade do torneio."

A irritação brasileira se prolongou à omissão do árbitro de vídeo, o também colombiano Nicolás Gallo, que nada fez nos lances. O Flamengo alega que o trabalho equivocado "influenciou diretamente no resultado" e apelou ao bom senso de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, para não ter sua escalação comprometida na Argentina.

"O Flamengo irá recorrer junto à Conmebol da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Confederação Sul-Americana de Futebol irá rever a decisão, com urgência, e reverter a punição aplicada ao atleta. O mesmo deve ser feito já para a próxima partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional", cobrou. "O Flamengo espera que providências sejam tomadas imediatamente para reparar, ainda que parcialmente, o enorme dano causado pela arbitragem nesta partida e preservar a legitimidade da Libertadores."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

Flamengo

Conmebol

recurso

arbitragem tendenciosa
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal

19.09.25 14h19

Pioneirismo

Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré

Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti.

19.09.25 12h56

Mais esportes

Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira

Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro

19.09.25 12h31

Futebol

Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista

Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida

19.09.25 11h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão

Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão

19.09.25 9h02

Futebol

Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar'

Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis.

19.09.25 11h35

ESPORTES

Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

19.09.25 8h12

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

19.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda