Flamengo lança camisa e campanha "Mais que cultura, identidade!", em homenagem ao Novembro Negro

O Flamengo realizou um evento exclusivo na Gávea para lançar a campanha "Mais que cultura, identidade!", em homenagem ao Novembro Negro, mês dedicado à luta contra o racismo. A cerimônia, que ocorreu na noite da última quinta-feira (7), destacou a importância da cultura antirracista e contou com a presença do sambista Jorge Aragão, que colaborou na criação da nova camisa do clube.

A peça, chamada "Identidade", é de cor negra e apresenta listras horizontais formadas pela letra da canção "Identidade", composta por Aragão e considerada um hino na luta contra o racismo. Além da camisa, o Flamengo também lançou uma linha de produtos relacionados ao tema, incluindo camisetas, bonés, sandálias e ecobags.

O clipe é protagonizado por Jorge Aragão, o time rubro-negro de coração. Entre os atletas do futebol profissional, estão Bruno Henrique, Gabigol, Wesley e Plata, além de Valéria Cantuário, contratada em julho para reforçar a equipe feminina do Flamengo. A medalhista olímpica Rafaela Silva (judoca), a central de vôlei Adria e o ala do Fla Basquete Gui Deodato são outros que aparecem na peça publicitária. Veja:

As vendas dos produtos começam nesta sexta-feira (8), nas lojas oficiais do clube, tanto online quanto físicas, além da loja oficial do Flamengo no Mercado Livre. A campanha "Mais que cultura, identidade!" é promovida pelos departamentos de Responsabilidade Social, Patrimônio Histórico, Comunicação Social e Marketing do Flamengo.

A camisa, disponível em tons de marrom com detalhes dourados e listras horizontais que reproduzem trechos da letra de “Identidade”, foi lançada com valores a partir de R$ 239,90 na versão masculina, R$ 219,90 na feminina e R$ 199,90 na infantil.

Além disso, em 2023, o Flamengo implementou um grupo de trabalho antirracista para seus funcionários e produziu uma cartilha educativa sobre diferentes formas de racismo e como combatê-las. Este material será distribuído pelo Educativo do Museu do Flamengo aos visitantes. A campanha também incluirá postagens educativas nas redes sociais do clube.

Flamengo lança camisa antirracista no Novembro Negro chamada "Identidade" com a letra de Jorge Aragão — Foto: Divulgação/Flamengo