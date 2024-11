VÍDEO: Flamenguista se junta a torcida enquanto lava o cabelo e viraliza

Um homem foi flagrado cantando o hino do Flamengo na janela do banheiro, enquanto outros torcedores se concentravam na rua de sua casa para torcer para o time rubro-negro. O registro foi feito pelo filho do flamenguista, Gabriel, que publicou o flagra nas redes sociais no último domingo (3).

Nas imagens, Gabriel mostra os torcedores na rua e depois vira a câmera para seu pai, que está lavando o cabelo enquanto olha para janela, seguindo o embalo e cantando com a torcida. “Quando a concentração do Flamengo é na sua rua e seu pai é fanático”, escreveu o rapaz no vídeo.

Veja a publicação:

O momento inusitado viralizou na internet e divertiu os internautas. "MEU DEUS, EU NÃO TAVA ESPERANDO”, comentou um. “Como é bom ser flamengo”, disse outra. “Que vídeo bom”, elogiou uma terceira.

Na ocasião, o Flamengo estava jogando a partida de ida contra o Atlético-MG pela final da Copa do Brasil. O time rubro-negro venceu a partida de ida por 3 a 1 e ficou mais perto da taça. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo (10), às 16h, em Belo Horizonte.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)