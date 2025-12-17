Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo jogou de igual para igual com PSG? Veja o que dizem os números do jogo

Flamengo foi mais reativo diante de um PSG que buscou mais o ataque. Veja as estatísticas!

Estadão Conteúdo

O empate por 1 a 1 na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain mostra um equilíbrio em campo. Nas estatísticas do jogo, os números são diferentes.

Com proposta mais defensiva, o time de Filipe Luís é superado em diferentes números do jogo, conforme aponta o relatório da Opta, plataforma de dados em tempo real de partidas.

VEJA MAIS

image Luis Enrique reconhece dificuldades do PSG para vencer Flamengo: 'Tivemos que jogar ao máximo'
Para ele, isso demonstra a qualidade de Filipe Luís como treinador

image Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes
Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique

Os números mostram, de fato, um Flamengo mais reativo diante de um PSG que buscou mais o ataque. O time francês teve 23 finalizações, contra 11 do brasileiro. Também houve superioridade parisiense na posse de bola, toques dentro da área e posse de bola.

VEJA AS ESTATÍSTICAS DA FINAL DA COPA INTERCONTINENTAL ENTRE PSG E FLAMENGO:

POSSE DE BOLA PSG: 62,5% Flamengo: 37,5%

GOLS ESPERADOS (CALCULADO A PARTIR DE CADA FINALIZAÇÃO) PSG: 1,92 Flamengo: 1,25

FINALIZAÇÕES TOTAIS PSG: 23 Flamengo: 11

FINALIZAÇÕES NO GOL PSG: 9 Flamengo: 2

FINALIZAÇÕES DENTRO DA ÁREA PSG: 15 Flamengo: 5

TOQUES DENTRO DA ÁREA PSG: 44 Flamengo: 21

PASSES PSG: 789 Flamengo: 473

PASSES NO TERÇO FINAL PSG: 187 Flamengo: 102

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Intercontinental

PSG

Flamengo

números
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei

Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém.

17.12.25 12h29

Futebol

Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria

17.12.25 11h16

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

FUTEBOL

Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

16.12.25 13h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGO FRACO

Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil

A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21)

17.12.25 23h57

'ATRAVESSAR?'

Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho'

Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza

17.12.25 20h19

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

futebol

Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22)

22.05.23 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda