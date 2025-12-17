Flamengo jogou de igual para igual com PSG? Veja o que dizem os números do jogo Flamengo foi mais reativo diante de um PSG que buscou mais o ataque. Veja as estatísticas! Estadão Conteúdo 17.12.25 19h23 O empate por 1 a 1 na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain mostra um equilíbrio em campo. Nas estatísticas do jogo, os números são diferentes. Com proposta mais defensiva, o time de Filipe Luís é superado em diferentes números do jogo, conforme aponta o relatório da Opta, plataforma de dados em tempo real de partidas. VEJA MAIS Luis Enrique reconhece dificuldades do PSG para vencer Flamengo: 'Tivemos que jogar ao máximo' Para ele, isso demonstra a qualidade de Filipe Luís como treinador Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique Os números mostram, de fato, um Flamengo mais reativo diante de um PSG que buscou mais o ataque. O time francês teve 23 finalizações, contra 11 do brasileiro. Também houve superioridade parisiense na posse de bola, toques dentro da área e posse de bola. VEJA AS ESTATÍSTICAS DA FINAL DA COPA INTERCONTINENTAL ENTRE PSG E FLAMENGO: POSSE DE BOLA PSG: 62,5% Flamengo: 37,5% GOLS ESPERADOS (CALCULADO A PARTIR DE CADA FINALIZAÇÃO) PSG: 1,92 Flamengo: 1,25 FINALIZAÇÕES TOTAIS PSG: 23 Flamengo: 11 FINALIZAÇÕES NO GOL PSG: 9 Flamengo: 2 FINALIZAÇÕES DENTRO DA ÁREA PSG: 15 Flamengo: 5 TOQUES DENTRO DA ÁREA PSG: 44 Flamengo: 21 PASSES PSG: 789 Flamengo: 473 PASSES NO TERÇO FINAL PSG: 187 Flamengo: 102 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Intercontinental PSG Flamengo números COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46