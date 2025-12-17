Flamengo jogou de igual para igual com PSG? Veja o que dizem os números do jogo

O empate por 1 a 1 na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain mostra um equilíbrio em campo. Nas estatísticas do jogo, os números são diferentes.

Com proposta mais defensiva, o time de Filipe Luís é superado em diferentes números do jogo, conforme aponta o relatório da Opta, plataforma de dados em tempo real de partidas.

VEJA MAIS

Os números mostram, de fato, um Flamengo mais reativo diante de um PSG que buscou mais o ataque. O time francês teve 23 finalizações, contra 11 do brasileiro. Também houve superioridade parisiense na posse de bola, toques dentro da área e posse de bola.

VEJA AS ESTATÍSTICAS DA FINAL DA COPA INTERCONTINENTAL ENTRE PSG E FLAMENGO:

POSSE DE BOLA PSG: 62,5% Flamengo: 37,5%

GOLS ESPERADOS (CALCULADO A PARTIR DE CADA FINALIZAÇÃO) PSG: 1,92 Flamengo: 1,25

FINALIZAÇÕES TOTAIS PSG: 23 Flamengo: 11

FINALIZAÇÕES NO GOL PSG: 9 Flamengo: 2

FINALIZAÇÕES DENTRO DA ÁREA PSG: 15 Flamengo: 5

TOQUES DENTRO DA ÁREA PSG: 44 Flamengo: 21

PASSES PSG: 789 Flamengo: 473

PASSES NO TERÇO FINAL PSG: 187 Flamengo: 102