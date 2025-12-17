Luis Enrique reconhece dificuldades do PSG para vencer Flamengo: 'Tivemos que jogar ao máximo'

Depois do Paris Saint-Germain conquistar a Copa Intercontinental da Fifa sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, o técnico Luis Enrique reconheceu as dificuldades que o time francês enfrentou contra a equipe carioca para chegar ao título. Além disso, ele destacou a atuação de Safonov, herói da conquista nos pênaltis.

"A gente sabia da dificuldade por causa da qualidade do Flamengo, e eles jogaram muito bem. Chegamos à prorrogação nesse jogo. E é a primeira vez que vejo uma disputa de pênaltis com um goleiro com uma excelente atuação. Eu estou muito contente e muito feliz por este troféu", disse Luis Enrique na coletiva de imprensa.

Segundo o treinador espanhol, a dificuldade imposta pelo Flamengo fez com que o Paris Saint-Germain deixasse tudo dentro de campo para alcançar o título. Para ele, isso demonstra a qualidade de Filipe Luís como treinador.

"Claramente podemos ver que não apenas é um time que ganha, é um time que joga bem o futebol (...) Uma equipe parecida com a nossa. Acho que hoje foi um dia que tivemos que jogar ao máximo para poder ganhar do Flamengo. Acho que pode entrar na Europa e enfrentar, em qualquer lugar do mundo, qualquer time do mundo. Tenho certeza que um time treinado por ele vai continuar bem porque é muito clara essa identificação e esse estilo dele", disse.

O Paris Saint-Germain enfrentou grandes dificuldades contra o Flamengo na decisão do Intercontinental. O time de Luis Enrique abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Kvaratskhelia. Na segunda etapa, a equipe rubro-negra chegou ao empate com Jorginho, que converteu pênalti sofrido por Arrascaeta. Depois do empate ao fim dos 90 minutos e dos dois tempos da prorrogação, os franceses conseguiram a vitória nos pênaltis, com destaque para Safonov, que defendeu quatro cobranças.

"Uma maneira muito especial de terminar o ano aqui em Doha. A gente jogou um jogo representando o continente porque tivemos mérito ao ganhar a Champions League. É muito bom colocar mais um título no nosso escudo. Eu acho que a gente mostrou mais uma vez a mentalidade, nessa noite, que tivemos ao longo da temporada. Depois de ter jogado recentemente a Copa da França e agora nosso objetivo é continuar nessa jornada de vitórias e jogando sempre um bom futebol", disse o treinador.

Questionado sobre o saldo de seu trabalho à frente do Paris Saint-Germain, o espanhol declarou que os campeonatos conquistados indicam que o time está no caminho certo.

"Acho que, ao longo dessas duas temporadas e meia, essa será a terceira a ser completada, acho que demonstramos uma identidade, um desejo de fazer um futebol bem feito, um futebol bem jogado e ganhar troféus e que nossos torcedores gostem. Acho que estamos no caminho certo para continuar fazendo isso", finalizou.

O próximo compromisso do Paris Saint-Germain será neste sábado, às 17h, contra o Vendeé Fontenay, pela primeira rodada da Copa da França.