Flamengo joga mal e sofre 1º revés sob o comando de Leonardo Jardim para o Red Bull Bragantino Estadão Conteúdo 03.04.26 0h02 O Flamengo não se encontrou em campo nesta quinta-feira em Bragança Paulista e amargou a primeira derrota sob o comando do técnico Leonardo Jardim ao ser superado pelo Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 0 em jogo realizado no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Brasileirão. Sentindo os desfalques de nomes como Varella, Arrascaeta e Léo Pereira, o time foi presa fácil para o conjunto paulista, que construiu o resultado com belos gols de Pitta, encobrindo Rossi, Gabriel, chutando no ângulo, e Lucas Barbosa, com um lindo cabeceio. A equipe carioca ainda perdeu Pulgar, expulso no início da segunda etapa. O Flamengo volta a conhecer as derrotas depois de seis jogos. O último revés foi justamente a perda do título da Recopa para o Lanús-ARG, em fevereiro. O resultado fez o time cair para o sexto lugar, com 14 pontos. Do outro lado, o Red Bull Bragantino vinha de um jejum de seis jogos sem vitórias e ela veio em grande estilo, com direito até a "olé" da torcida. Placar suficiente para respirar na tabela e saltar para a 11ª colocação, com 11 pontos. O Flamengo começou a partida desligado e sendo envolvido pelo adversário. Com muitos erros de passes e com a marcação espaçada, via o Red Bull Bragantino criar chances com facilidade, tanto que com dois minutos Herrera e Matheus Fernandes já davam trabalho ao goleiro Rossi. Confortável em campo, o time paulista encontrou brecha na defesa carioca e abriu o placar com um golaço de Pitta. Juninho Capixaba fez lindo lançamento antes do meio de campo, o paraguaio dominou e, de primeira, encobriu Rossi para marcar, aos 16 minutos. O gol deixou o Flamengo mais desorganizado em campo. Das poucas vezes que teve o controle da posse da bola, não conseguiu fazer seu jogo coletivo fluir, ficando refém da individualidade de seus jogadores, porém esbarrou na defesa bem postada do time paulista. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino era efetivo no ataque. Aproveitando bem os espaços, Matheus Fernandes e Herrera tiraram tinta da trave. Até que em uma jogada ensaiada de escanteio, Gabriel recebeu na entrada da área e soltou o pé para marcar mais um golaço e ampliar o marcador, aos 38. O Flamengo voltou para o segundo tempo com mudanças no ataque, a fim de oxigenar e sair da marcação. Mas a estratégia ruiu com três minutos, quando Erick Pulgar deu um golpe no rosto de Sant'Anna e foi expulso após revisão no VAR. Com um a mais, o Red Bull Bragantino aproveitou ainda mais os espaços e chegou ao terceiro gol pelo alto. Após cobrança de escanteio, Lucas Barbosa subiu com estilo e testou firme para ampliar, aos nove. O time paulista estava afim de mais. A vitória só não virou goleada pois o VAR interveio e anulou o gol de Mosquera, por toque de mão de Matheus Fernandes na origem da jogada. Depois, Rossi ainda operou um milagre à queima roupa em desvio de Pitta. Com a reta final se aproximando, o Flamengo já não oferecia perigo, tampouco chegou a ter o mínimo de controle da posse da bola, chegando ao gol adversário somente na bola parada, mas sem perigo. No fim, embalado por olé da torcida, o Red Bull Bragantino apenas administrou o resultado até o apito final. Logo após o apito, houve um princípio de confusão na beira do gramado. Pelas imagens, De La Cruz, Rossi e Emerson Royal foram cobrar o atacante Vinicinho, que teria provocado os flamenguistas durante a partida. O Flamengo volta a campo no domingo, quando recebe o Santos, às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Mais tarde, às 20h, o Red Bull Bragantino visita o Mirassol, no estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 FLAMENGO RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Sant'Anna (Andrés Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Cauê); Gabriel, Matheus Fernandes (Gustavinho), Lucas Barbosa, Herrera (Ignacio Sosa) e Henry Mosquera (Vinicinho); Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas (Danilo); Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Carrascal); Luiz Araújo (Everton), Pedro (Wallace Yan) e Samuel Lino (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim. GOLS - Isidro Pitta, aos 17, Gabriel, aos 38, minutos do primeiro tempo. Lucas Barbosa, aos nove minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA). CARTÕES AMARELOS - Herrera, Gustavinho, Matheus Fernandes, Ignacio Sosa e Everton. CARTÃO VERMELHO - Erick Pulgar. RENDA - R$ 379.005,00. PÚBLICO - 5.854 torcedores. LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Red Bull Bragantino Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! 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