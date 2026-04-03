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Flamengo joga mal e sofre 1º revés sob o comando de Leonardo Jardim para o Red Bull Bragantino

Estadão Conteúdo

O Flamengo não se encontrou em campo nesta quinta-feira em Bragança Paulista e amargou a primeira derrota sob o comando do técnico Leonardo Jardim ao ser superado pelo Red Bull Bragantino pelo placar de 3 a 0 em jogo realizado no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Brasileirão.

Sentindo os desfalques de nomes como Varella, Arrascaeta e Léo Pereira, o time foi presa fácil para o conjunto paulista, que construiu o resultado com belos gols de Pitta, encobrindo Rossi, Gabriel, chutando no ângulo, e Lucas Barbosa, com um lindo cabeceio. A equipe carioca ainda perdeu Pulgar, expulso no início da segunda etapa.

O Flamengo volta a conhecer as derrotas depois de seis jogos. O último revés foi justamente a perda do título da Recopa para o Lanús-ARG, em fevereiro. O resultado fez o time cair para o sexto lugar, com 14 pontos.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino vinha de um jejum de seis jogos sem vitórias e ela veio em grande estilo, com direito até a "olé" da torcida. Placar suficiente para respirar na tabela e saltar para a 11ª colocação, com 11 pontos.

O Flamengo começou a partida desligado e sendo envolvido pelo adversário. Com muitos erros de passes e com a marcação espaçada, via o Red Bull Bragantino criar chances com facilidade, tanto que com dois minutos Herrera e Matheus Fernandes já davam trabalho ao goleiro Rossi.

Confortável em campo, o time paulista encontrou brecha na defesa carioca e abriu o placar com um golaço de Pitta. Juninho Capixaba fez lindo lançamento antes do meio de campo, o paraguaio dominou e, de primeira, encobriu Rossi para marcar, aos 16 minutos.

O gol deixou o Flamengo mais desorganizado em campo. Das poucas vezes que teve o controle da posse da bola, não conseguiu fazer seu jogo coletivo fluir, ficando refém da individualidade de seus jogadores, porém esbarrou na defesa bem postada do time paulista.

Enquanto isso, o Red Bull Bragantino era efetivo no ataque. Aproveitando bem os espaços, Matheus Fernandes e Herrera tiraram tinta da trave. Até que em uma jogada ensaiada de escanteio, Gabriel recebeu na entrada da área e soltou o pé para marcar mais um golaço e ampliar o marcador, aos 38.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com mudanças no ataque, a fim de oxigenar e sair da marcação. Mas a estratégia ruiu com três minutos, quando Erick Pulgar deu um golpe no rosto de Sant'Anna e foi expulso após revisão no VAR.

Com um a mais, o Red Bull Bragantino aproveitou ainda mais os espaços e chegou ao terceiro gol pelo alto. Após cobrança de escanteio, Lucas Barbosa subiu com estilo e testou firme para ampliar, aos nove.

O time paulista estava afim de mais. A vitória só não virou goleada pois o VAR interveio e anulou o gol de Mosquera, por toque de mão de Matheus Fernandes na origem da jogada. Depois, Rossi ainda operou um milagre à queima roupa em desvio de Pitta.

Com a reta final se aproximando, o Flamengo já não oferecia perigo, tampouco chegou a ter o mínimo de controle da posse da bola, chegando ao gol adversário somente na bola parada, mas sem perigo. No fim, embalado por olé da torcida, o Red Bull Bragantino apenas administrou o resultado até o apito final.

Logo após o apito, houve um princípio de confusão na beira do gramado. Pelas imagens, De La Cruz, Rossi e Emerson Royal foram cobrar o atacante Vinicinho, que teria provocado os flamenguistas durante a partida.

O Flamengo volta a campo no domingo, quando recebe o Santos, às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Mais tarde, às 20h, o Red Bull Bragantino visita o Mirassol, no estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 FLAMENGO

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Sant'Anna (Andrés Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Cauê); Gabriel, Matheus Fernandes (Gustavinho), Lucas Barbosa, Herrera (Ignacio Sosa) e Henry Mosquera (Vinicinho); Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas (Danilo); Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Carrascal); Luiz Araújo (Everton), Pedro (Wallace Yan) e Samuel Lino (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Isidro Pitta, aos 17, Gabriel, aos 38, minutos do primeiro tempo. Lucas Barbosa, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA).

CARTÕES AMARELOS - Herrera, Gustavinho, Matheus Fernandes, Ignacio Sosa e Everton.

CARTÃO VERMELHO - Erick Pulgar.

RENDA - R$ 379.005,00.

PÚBLICO - 5.854 torcedores.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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