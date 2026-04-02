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Cuca lamenta suspensão de Neymar para confronto com o Flamengo: 'Poderia ter administrado'

Estadão Conteúdo

Feliz pela primeira vitória à frente do Santos, ainda mais jogando diante da torcida, na Vila Belmiro, o técnico Cuca lamentou a ausência de seu principal jogador para o confronto com o Flamengo no domingo. Suspenso, Neymar não enfrenta os cariocas.

O lance que provocou a advertência aconteceu já no final do segundo tempo, quando o triunfo já estava definido. De acordo com o treinador, que minimizou a reação do camisa 10, tudo poderia ser evitado.

"Ele leva uma cutucada por trás de um, de outro. No calor do jogo, poderia ter contemporizado, mas o juiz quis agir de outra forma. Poderia não ter levado esse cartão, pois seria um jogo importante para ele contra o Flamengo", afirmou Cuca.

Apesar de ainda estar muito abaixo do que pode render, Neymar foi decisivo ao dar assistência para o primeiro gol e deixar Escobar em boas condições de servir Moisés no lance do 2 a 0 sobre o Remo na noite desta quinta-feira.

"Uma pena perder o Neymar. Foi do meu ladinho. Poderia ter administrado. É um jogador muito importante. Em dois lampejos, deixou dois companheiros na cara do gol", afirmou na coletiva.

Com a suspensão, o planejamento feito pela comissão técnica para Neymar pode sofrer alterações. Inicialmente ele atuaria também contra os cariocas para completar duas partidas seguidas. De olho no controle de carga que o jogador vem sendo submetido, o atleta pode ter uma nova programação de trabalhos físicos.

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