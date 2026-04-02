Cuca lamenta suspensão de Neymar para confronto com o Flamengo: 'Poderia ter administrado' Estadão Conteúdo 02.04.26 23h37 Feliz pela primeira vitória à frente do Santos, ainda mais jogando diante da torcida, na Vila Belmiro, o técnico Cuca lamentou a ausência de seu principal jogador para o confronto com o Flamengo no domingo. Suspenso, Neymar não enfrenta os cariocas. O lance que provocou a advertência aconteceu já no final do segundo tempo, quando o triunfo já estava definido. De acordo com o treinador, que minimizou a reação do camisa 10, tudo poderia ser evitado. "Ele leva uma cutucada por trás de um, de outro. No calor do jogo, poderia ter contemporizado, mas o juiz quis agir de outra forma. Poderia não ter levado esse cartão, pois seria um jogo importante para ele contra o Flamengo", afirmou Cuca. Apesar de ainda estar muito abaixo do que pode render, Neymar foi decisivo ao dar assistência para o primeiro gol e deixar Escobar em boas condições de servir Moisés no lance do 2 a 0 sobre o Remo na noite desta quinta-feira. "Uma pena perder o Neymar. Foi do meu ladinho. Poderia ter administrado. É um jogador muito importante. Em dois lampejos, deixou dois companheiros na cara do gol", afirmou na coletiva. Com a suspensão, o planejamento feito pela comissão técnica para Neymar pode sofrer alterações. Inicialmente ele atuaria também contra os cariocas para completar duas partidas seguidas. De olho no controle de carga que o jogador vem sendo submetido, o atleta pode ter uma nova programação de trabalhos físicos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos Cuca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37