Palmeiras bate o Grêmio em noite artilheira de Marlon Freitas e mantém vantagem na liderança Estadão Conteúdo 02.04.26 23h42 O Palmeiras emplacou a quarta vitória seguida no Brasileirão ao superar o Grêmio em sua casa provisória, a Arena Barueri, nesta quinta-feira. O triunfo por 2 a 1 foi conquistado graças ao volante Marlon Freitas, que viveu noite de artilheiro ao marcar seus dois primeiros gols pelo clube que defendeu desde o início da temporada. A equipe gaúcha foi à rede com o goleador Carlos Vinícius e segue com péssima campanha como visitante. Invicto em casa na temporada, o time alviverde manteve a vantagem de três pontos na liderança. Soma 22 e tem o Fluminense como rival mais próximo, com 19, na segunda colocação. O Grêmio continua sua sina de ser incapaz de ganhar um jogo como visitante na competição. São quatro derrotas e um empate atuando fora de sua casa. O desempenho ruim longe de Porto Alegre impede que os gaúchos, com 10 pontos, se aproximem dos líderes. Foi justo o placar do primeiro tempo, favorável ao Palmeiras, que desceu ao vestiário em vantagem porque jogou melhor, finalizou mais vences e foi agressivo em parte dos primeiros 45 minutos. Não foi um primor a apresentação palmeirense, mas foi suficiente para ser superior aos gaúchos. Os anfitriões tentaram com Arias, Flaco e Maurício, mas foi um volante que balançou a rede, e pelo alto. Marlon Freitas fez de cabeça o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras após cobrança de falta de Andreas Pereira. O Grêmio se limitou a buscar contra-ataques e não encaixou nenhum. Só Carlos Vinícius, sempre ele, foi perigoso em chute potente defendido por Carlos Miguel. A defesa palmeirense não tinha dado brechas no primeiro tempo. Mas deu no segundo. Um vacilo bastou para Carlos Vinícius, o artilheiro do Brasileirão, estufar a rede e empatar o jogo. Ele recebeu lançamento longo nas costas de Fuchs e Murilo, levou para o pé esquerdo e marcou. Nenhum jogador da Série A fez mais gols que ele, o goleador do torneio com sete bolas na rede. O experiente volante Marlon Freitas não é artilheiro, mas viveu noite goleadora. Se Flaco estava apagado, aparentemente cansado, e Vitor Roque foi ausência por lesão, o jeito foi o meio-campista reaparecer para garantir, com um lindo chute de fora da área, a vitória ao líder do Brasileirão. FICHA TÉCNICA: PALMEIRAS 2 X 1 GRÊMIO PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Jefté (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Lucas Evangelista), Maurício (Felipe Anderson) e Arias (Khellven); Flaco López (Sosa). Técnico (auxiliar): João Martins. GRÊMIO: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Dodi), Nardoni (Bernardo Zortea) e Monsalve (Gabriel Mec); Enamorado (Braithwaite), Tetê (Amuzu) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro. GOLS: Marlon Freitas, aos 43 do 1ºT; Carlos Vinícius, aos 7, Marlon Freitas, aos 26 do 2ºT. ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (RJ). CARTÕES AMARELOS: Pedro Gabriel, Dodi. PÚBLICO: 13.572 torcedores. RENDA: R$ 475.972,50. LOCAL: Arena Barueri. 