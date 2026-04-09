'Flamengo ganha com escândalo do VAR', diz jornal espanhol Na análise publicada, o veículo destacou que o time brasileiro teve eficiência ofensiva, mas apontou interferências da arbitragem Estadão Conteúdo 09.04.26 11h32 O Flamengo estreou com vitória na Libertadores, mas o resultado gerou polêmica internacional. O jornal espanhol AS classificou o triunfo por 2 a 0 sobre o Cusco, no Peru, como influenciado por decisões do VAR. Na análise publicada, o veículo destacou a eficiência ofensiva do time brasileiro, mas apontou intervenções da arbitragem como fator decisivo. Segundo o jornal, o duelo foi equilibrado em boa parte do tempo, especialmente na primeira etapa da partida. "A precisão nas finalizações do Flamengo e duas decisões do VAR deram a vitória ao time", iniciou o noticioso. Análise do jornal espanhol sobre o VAR A publicação descreveu o desenrolar da partida e os lances mais controversos. Entre eles, uma possível expulsão não aplicada e um gol do time peruano anulado por impedimento, questionando a clareza da decisão desfavorável aos donos da casa. "A primeira intervenção do VAR foi para revisar uma entrada dura de Plata. Um cartão vermelho para o equatoriano foi considerado, mas acabou não sendo julgado necessário. Pouco depois, Ruidías marcou um golaço após uma jogada individual brilhante de Manzaneda. O VAR interveio novamente, em uma longa revisão, para confirmar o impedimento no início da jogada", descreveu o jornal. "A posição de impedimento, quando a equipe do VAR traçou as linhas manualmente, nunca ficou claramente visível. O atacante parecia estar alinhado com o último defensor, mas o árbitro recebeu o sinal para anular o gol", completou o jornal, discordando da decisão de campo. Desempenho do Flamengo em campo Dentro de campo, o Flamengo mostrou superioridade técnica. A equipe administrou bem as dificuldades impostas pelos mais de 3.300 metros de altitude em Cusco. Os rubro-negros souberam dosar intensidade e controlar o ritmo do jogo, mesmo diante de um adversário que explorou o desgaste físico. Com o resultado, o atual campeão largou na frente no Grupo A da Libertadores. Agora, o time volta suas atenções para o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, antes de encontrar o Independiente de Medellín na próxima rodada do torneio continental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol VAR Flamengo jornal espanhol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? Entenda doença que afastou Luis Roberto da Copa do Mundo Narrador foi afastado da Copa do Mundo de 2026 após diagnóstico e iniciou tratamento de saúde 08.04.26 23h40