'Flamengo ganha com escândalo do VAR', diz jornal espanhol

O Flamengo estreou com vitória na Libertadores, mas o resultado gerou polêmica internacional. O jornal espanhol AS classificou o triunfo por 2 a 0 sobre o Cusco, no Peru, como influenciado por decisões do VAR.

Na análise publicada, o veículo destacou a eficiência ofensiva do time brasileiro, mas apontou intervenções da arbitragem como fator decisivo. Segundo o jornal, o duelo foi equilibrado em boa parte do tempo, especialmente na primeira etapa da partida.

"A precisão nas finalizações do Flamengo e duas decisões do VAR deram a vitória ao time", iniciou o noticioso.

Análise do jornal espanhol sobre o VAR

A publicação descreveu o desenrolar da partida e os lances mais controversos. Entre eles, uma possível expulsão não aplicada e um gol do time peruano anulado por impedimento, questionando a clareza da decisão desfavorável aos donos da casa.

"A primeira intervenção do VAR foi para revisar uma entrada dura de Plata. Um cartão vermelho para o equatoriano foi considerado, mas acabou não sendo julgado necessário. Pouco depois, Ruidías marcou um golaço após uma jogada individual brilhante de Manzaneda. O VAR interveio novamente, em uma longa revisão, para confirmar o impedimento no início da jogada", descreveu o jornal.

"A posição de impedimento, quando a equipe do VAR traçou as linhas manualmente, nunca ficou claramente visível. O atacante parecia estar alinhado com o último defensor, mas o árbitro recebeu o sinal para anular o gol", completou o jornal, discordando da decisão de campo.

Desempenho do Flamengo em campo

Dentro de campo, o Flamengo mostrou superioridade técnica. A equipe administrou bem as dificuldades impostas pelos mais de 3.300 metros de altitude em Cusco. Os rubro-negros souberam dosar intensidade e controlar o ritmo do jogo, mesmo diante de um adversário que explorou o desgaste físico.

Com o resultado, o atual campeão largou na frente no Grupo A da Libertadores. Agora, o time volta suas atenções para o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, antes de encontrar o Independiente de Medellín na próxima rodada do torneio continental.