Flamengo eterniza camisa 14 do basquete em tributo a Oscar Schmidt Estadão Conteúdo 18.04.26 15h16 O Flamengo oficializou neste sábado a aposentadoria da camisa 14 do basquete, número que passa a ser eternamente ligado a Oscar Schmidt. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Diretor como forma de homenagear o maior nome da história do basquete brasileiro, que morreu na sexta-feira, aos 68 anos. Em nota, o clube destacou o peso da trajetória do ex-jogador. "O Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt", informou. O Flamengo também ressaltou o impacto do ídolo: "Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo". O comunicado ainda reforça o legado deixado pelo "Mão Santa". "Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão", acrescentou o clube. A homenagem também vai ultrapassar as quadras. Neste domingo, no Maracanã, Arrascaeta entrará em campo com a camisa 14 no duelo contra o Bahia. "Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14", destacou o Flamengo. Oscar atuou pelo Rubro-Negro entre 1999 e 2003, já na reta final da carreira, e construiu uma forte identificação com a torcida. "Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado", diz outro trecho da nota oficial. A morte do ex-jogador gerou repercussão imediata no esporte. Clubes, atletas e entidades se manifestaram nas redes sociais, destacando a importância de um dos maiores pontuadores da história do basquete mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Flamengo Oscar Schmidt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 TALENTO Neymar coloca Yamal ao lado de Messi e se derrete: 'O que faz aos 18 anos é irreal' Craque brasileiro destaca talento de Lamine Yamal e aponta que jovem do Barcelona pode conquistar prêmios importantes 18.04.26 11h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00