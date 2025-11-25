Flamengo enfrenta o Atlético-MG com chance de título antecipado na Arena MRV Caneco será conquistado se o Mengão vencer o Galo em Minas e o Palmeiras perder para o Grêmio fora de casa. Estadão Conteúdo 25.11.25 8h12 Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo nesta reta final do Brasileirão (Divulgação / "X" @Flamengo) O Flamengo pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG já nesta terça-feira, às 21h30, na Arena MRV, pela 36ª rodada. A conquista com três rodadas de antecedência depende de uma vitória carioca em Minas Gerais e de uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. Com 74 pontos, o Flamengo chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino e sustenta quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que soma 70. Este é o cenário que pode definir o campeão nacional antes da esperada decisão da Copa Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o próximo sábado, dia 29, em Lima, no Peru. O Cruzeiro aparece em terceiro com 68, mas tem três vitórias a menos, o que inviabiliza matematicamente uma ultrapassagem caso o Flamengo vença nesta noite. Do outro lado, o Atlético-MG tenta reagir após perder o título da Copa Sul-Americana para o Lanús-ARG, após empate sem gols no tempo normal e prorrogação e derrota na disputa dos pênaltis. O seu objetivo, agora, é tentar uma vaga da Libertadores em 2026, com um possível G-8. No momento ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e vê no compromisso em casa uma oportunidade de resposta ao seu torcedor. O confronto carrega um componente a mais para o clube mandante, que tenta evitar que o adversário conquiste mais um título em seu estádio. Em 2024, o Flamengo venceu a Copa do Brasil nos pênaltis e se tornou o primeiro campeão na Arena MRV, fator que adiciona peso à rivalidade nacional. O histórico geral aponta equilíbrio: em 94 confrontos, o Atlético-MG venceu 34 vezes, houve 21 empates e o Flamengo saiu vitorioso em 39 oportunidades. Números que refletem um embate tradicionalmente competitivo, independentemente do momento das equipes. O técnico Filipe Luís novamente adota cautela na gestão do elenco: "Precisamos ser inteligentes para competir agora sem comprometer o que vem pela frente", afirmou o treinador. Ele não relacionou o zagueiro Léo Ortiz, preservado para a final da Copa Libertadores. Allan e Viña também foram cortados da delegação. Desta forma, Cleiton e Léo Pereira devem jogar centralizados com Emerson Royal e Ayrton Lucas entrando nas laterais. Como os volantes Erick Pulgar e Saúl não atuaram na vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, porque estavam suspensos, ambos podem aparecer em campo, dando folga para Jorginho e Arrascaeta. O meia De La Cruz, que normalmente não joga em gramado sintético, está com o grupo. As muitas opções ofensivas também sugerem a manutenção do rodízio no ataque. O atacante Pedro, considerado titular e que vinha se recuperando de uma fratura no braço, estaria vetado para a temporada devido uma lesão muscular no músculo reto-femoral da coxa direita. Mas a recuperação foi rápida, tanto que ele segue em tratamento intensivo e vai viajar com a delegação, quarta-feira, para a capital peruana. Do lado mineiro, o problema maior parece ser psicológico, porque os jogadores ficaram bastante abatidos pelo vice-título da Sul-Americana. Este sentimento se reflete bem na fala de Hulk, principal destaque do time mineiro. "No futebol o que vale é o resultado final, o título. Se você não consegue, então, todo mundo esquece o esforço, a dedicação e o sofrimento que a gente passa". No time, o volante Igor Gomes está suspenso, enquanto Alan Franco é dúvida após atuar no sacrifício na final disputada no Paraguai. O lateral-esquerdo Guilherme Arana saiu de campo machucado e também preocupa. O técnico Jorge Sampaoli também segue sem Cuello, Lyanco e Junior Santos, e a proximidade de apenas 72 horas em relação à decisão da Sul-Americana pode forçar novas alterações, inclusive com a possibilidade de alguns titulares iniciarem no banco. "O momento exige maturidade e inteligência. Precisamos competir dentro das nossas possibilidades físicas, mas sem perder a identidade da equipe", disse Sampaoli. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG X FLAMENGO ATLÉTICO-MG - Everson; Vitor Hugo, Ivan Román e Júnior Alonso; Saravia, Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Rony (Hulk). ATLÉTICO-MG X FLAMENGO ATLÉTICO-MG - Everson; Vitor Hugo, Ivan Román e Júnior Alonso; Saravia, Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Bernard, Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl e Luiz Araújo; Plata, Juninho e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís. ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS) DATA - 25/11 (terça-feira) HORÁRIO - 21h30 LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) 