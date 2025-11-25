Flamengo empata com o Atlético-MG e deixa escapar o título por antecipação O Flamengo ainda buscou o empate no primeiro tempo, mas não tece êxito Estadão Conteúdo 25.11.25 23h47 O Flamengo perdeu a chance de conquistar o Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Apesar disso, a equipe carioca viu sua vantagem na liderança aumentar, já que o Palmeiras foi derrotado por 3 a 2 pelo Grêmio, em Porto Alegre. Com os resultados, o Flamengo chega a 75 pontos, contra 70 dos paulistas, restando apenas seis pontos em disputa. Antes das últimas rodadas do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras têm um compromisso decisivo: a final da Copa Libertadores, marcada para sábado, em Lima, no Peru. O vencedor se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da América. Jogo truncado e chances desperdiçadas A partida em Belo Horizonte começou com as duas equipes pressionando a saída de bola, mas sem muita intensidade. As defesas se sobressaíram e impediram que as jogadas ofensivas resultassem em lances mais claros, obrigando o uso de bolas longas — quase sempre sem sucesso. O primeiro lance de perigo veio aos 18 minutos, quando Hulk escapou pela direita e cruzou para Dudu, que cabeceou fraco, facilitando a defesa de Rossi. Na sequência, com o gol do Palmeiras em Porto Alegre, a torcida do Flamengo se animou. O rubro-negro partiu para cima, e Samuel Lino teve duas boas oportunidades de cabeça — uma na trave e outra defendida por Everson. Mas quem abriu o placar foi o Atlético-MG. Aos 33 minutos, Dudu foi ao fundo pela esquerda e cruzou para Bernard, que finalizou para fazer 1 a 0. O Flamengo respondeu com pressão. Aos 36, Ayrton Lucas perdeu boa chance. Aos 39, Lino tentou colocada e Everson salvou. Logo depois, Léo Pereira desperdiçou dentro da pequena área. Mesmo assim, o empate não veio no primeiro tempo. Reação no fim Na volta do intervalo, já ciente do empate parcial do Palmeiras, o técnico Filipe Luís promoveu mudanças: colocou Jorginho e Bruno Henrique, e, aos 8 minutos, lançou Arrascaeta. O Flamengo passou a explorar o lado esquerdo, com apoio de Ayrton Lucas. Mas aos 12 minutos, o Atlético quase ampliou com Roni, parado por Rossi. Um minuto depois, Samuel Lino voltou a cabecear, exigindo nova intervenção de Everson. Aos 20, a torcida rubro-negra vibrou com o segundo gol do Grêmio contra o Palmeiras — resultado que mantinha o Flamengo mais confortável na liderança. O Atlético, no entanto, seguiu perigoso nos contra-ataques e chegou perto do segundo gol. Já o Flamengo manteve a posse de bola, mas pecava na criação. Abusou de cruzamentos ineficazes, até que, aos 44 minutos, Plata acertou a trave. No minuto seguinte, de tanto insistir, Bruno Henrique apareceu bem na área e empatou de cabeça. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 1 FLAMENGO ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Júnior Alonso; Alan Franco, Natanael (Iván Román), Alexsander e Arana; Bernard (Reinier), Dudu (Caio Paulista) e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli. FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar e Luiz Araújo (Plata); Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha) e Wallace Yan. Técnico: Filipe Luís. GOLS - Bernard aos 33 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique aos 46 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Natanael, Everson, Pulgar, Bernard e Bruno Henrique. CARTÃO VERMELHO - Rony. ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). 