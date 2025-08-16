Flamengo confirma lesão leve em Emerson Royal e monitora retornos para enfrentar o Inter O departamento médico rubro-negro também acompanha outros nomes Estadão Conteúdo 16.08.25 9h33 O Flamengo terá um desfalque certo para o duelo com o Internacional, neste domingo, às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Emerson Royal sofreu um estiramento do ligamento tibiofibular anterior central no tornozelo e segue em tratamento. O jogador apresentou melhora do inchaço, mas ainda sente dores e não tem condições de jogo. O departamento médico rubro-negro também acompanha outros nomes. O volante Erick Pulgar, fora desde a eliminação para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, evolui bem da fratura no quinto metatarso do pé direito. O atleta já caminha sem dores e apresentou resultados positivos em radiografias. A expectativa é que, dentro de um mês, realize nova tomografia para avaliar a liberação definitiva. Na defesa, Danilo pode ser novidade. O zagueiro se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida contra o Fluminense em 20 de julho, e será submetido a testes de velocidade e força neste sábado. Caso seja aprovado, deve retornar já diante do Inter. Na sexta, o camisa 13 não participou do treino por precaução médica. Outra boa notícia é a recuperação de De la Cruz. O meia uruguaio, que não atua desde o dia 16 de julho, diante do Santos, por conta de um quadro inflamatório no joelho esquerdo, voltou a treinar e pode ser utilizado por Filipe Luís. Com a sequência de dois jogos em Porto Alegre, o Flamengo permanecerá no Sul até quinta-feira, treinando no CT do Grêmio antes do confronto pela Libertadores. A provável escalação rubro-negra tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro. Líder do Brasileirão com 40 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro, o Flamengo tenta manter a ponta da tabela mesmo com baixas importantes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Emerson Royal Filipe Luis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 Adrenalina David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato 15.08.25 15h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25