Flamengo confirma lesão de Gonzalo Plata; exames indicam edema ósseo no joelho

O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, foi diagnosticado com um leve edema ósseo no joelho direito após passar por exames de imagem nesta quarta-feira (23), no Ninho do Urubu. O equatoriano foi poupado da última partida contra a LDU, na altitude de Quito, e virou desfalque de última hora no empate por 0 a 0, válido pela fase de grupos da Libertadores.

Em nota oficial, o clube informou que a ressonância magnética não apontou nenhuma lesão grave, mas que o jogador seguirá sob cuidados do Departamento Médico. Sem previsão de retorno aos gramados, Plata já iniciou o tratamento e será acompanhado dia a dia no centro de treinamentos do clube. O jogador será liberado para treinar com o restante do elenco apenas após a total recuperação.

“Conforme antecipado, o atacante Gonzalo Plata foi submetido a exames de imagem na tarde desta quarta-feira (23). A ressonância magnética não constatou lesão grave, apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O jogador equatoriano seguirá em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo e será reavaliado diariamente, sendo liberado assim que estiver livre de dores”, diz o comunicado divulgado pelo clube.

O empate diante da LDU marcou o segundo jogo seguido sem vitória na competição, resultado que deixou o time fora da zona de classificação no Grupo E.