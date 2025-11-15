Flamengo celebra os 130 anos com goleada de virada, rebaixa o Sport e pressiona o Palmeiras

O Flamengo continua firme em sua disputa pelo título do Brasileirão com o Palmeiras. Neste sábado, depois de um primeiro tempo complicado no dia do 130º aniversário, aproveitou a vantagem de dois jogadores a mais em campo na fase final para buscar a virada, por 5 a 1, na Arena Pernambuco, rebaixando o lanterna Sport e assumindo provisoriamente a liderança.

Ao subir para os 71 pontos, os cariocas colocam pressão nos comandados de Abel Ferreira, com 68 e que ainda jogam neste sábado na casa do Santos, às 21h. Também repleto de desfalques, assim como o Flamengo, o time alviverde só recupera a primeira posição com triunfo no clássico - fez 2 a 0 no Allianz Parque há duas rodadas.

Desfalcado de 12 jogadores, o Flamengo saiu em desvantagem após dar um gol de bandeja aos pernambucanos. Para piorar, faltava criatividade na frente e a defesa dos mandantes se sobressaia. Até vir a primeira expulsão e o gol da igualdade antes do intervalo.

Sob obrigação de triunfar a qualquer custo por pressão ao Palmeiras, com o qual disputa a liderança ponto a ponto, o Flamengo entrou em campo na Arena Pernambuco buscando superação pelo alto número de desfalques, entre eles peças do quilate de Arrascaeta e Pedro.

Sem 12 jogadores, sete defendendo seus países na Data Fifa - Danilo e Alex Sandro estão com o Brasil, Viña, Arrascaeta e Varela com o Uruguai, Carrascal servindo a Colômbia e Gonzalo Plata, o Equador - e outros cinco machucados - Pedro, Léo Ortiz, De La Cruz, Léo Ortiz, Jorginho e Allan -, Filipe Luís surpreendeu ao escolher um esquema extremamente ofensivo com quatro atacantes para explorar o desespero dos pernambucanos, que só evitavam rebaixamento neste sábado com triunfo.

Ao invés do volante Evertton Araújo, o técnico optou pelo jovem Wallace Yan de referência, auxiliado por Samuel Lino, Luiz Araújo e o capitão Bruno Henrique, liberado da acusação de envolvimento em apostas. A ordem era abrir o placar logo para evitar o sofrimento no embate passado entre ambos, há poucos dias, no qual o Sport conseguiu passar ileso contra a equipe rubro-negra titular ao longo de todo o primeiro tempo - acabou derrotado por 3 a 0.

A estratégia ruiu com somente 14 minutos. Ayrton Lucas tocou na fogueira para João Victor, que acabou desarmado por Léo Pereira e a bola chegou em Pablo. O atacante bateu forte e tirou o zero do marcador.

Irritada por ver a equipe sair em desvantagem, a torcida flamenguista começou a pegar no pé de Emerson Royal. Filipe Luís ficou revoltado com as vaias a seu jogador e pediu apoio das arquibancadas. A trégua foi apenas simbólica, ainda com algumas vaias ao lateral-direito.

A situação difícil dos cariocas durou até os 36 minutos, quando ocorreu a expulsão de Matheus Alexandre por acúmulo de cartões amarelos, deixando o Sport com um a menos em campo. Até então se segurando bem na defesa, os pernambucanos tinham um obstáculo a mais pela frente. Mas o castigo veio de imediato com Luiz Araújo empatando em belo chute de longe. O flamenguista celebrava o empate quando Ramón, também por sua segunda falta dura no jogo, também acabar expulso.

Com a considerável vantagem numérica em campo, Filipe Luís voltou com mais um atacante do intervalo. Michael na vaga de um defensor. A questão era por quanto tempo o Sport resistiria à gigante pressão.

O Flamengo, como era esperado, começou a empilhar chances e Gabriel virou destaque, com defesas difíceis em sequência. A bravura dos pernambucanos durou ate os 15 minutos. Everton Cebolinha, com segundos em campo, bateu cruzado e parou na trave, Juninho, também em seu primeiro toque, virou no rebote. Bruno Henrique fez o terceiro por cobertura aos 17 após saída errada do goleiro, aliviando a tensão rubro-negra.

Com a vitória garantida diante de um oponente sem forças para reagir com dois a menos, restava saber quantos gols mais o Flamengo faria. Ayrton Lucas transformou o placar em goleada e os gritos de "olé" tomaram conta das arquibancadas.

Douglas Telles, jovem do sub-20, definiu a surra também com segundos em campo após passe preciso de Cebolinha. O garoto estreante não segurou a emoção após tantos abraços e cumprimentos. Foi à beirada do campo com lágrimas nos olhos agradecer a Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 5 FLAMENGO

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Tuyere, Ramón e Luan Cândido; Christian Rivera (Riquelme), Lucas Kal e Lucas Lima (Adriel); Matheusinho (Aderlan), Léo Pereira (Sérgio Oliveira) e Pablo (Igor Cariús). Técnico: César Lucena.

Flamengo - Rossi; Emerson Royal, João Victor (Michael), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo) e Saúl; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha0, Bruno Henrique (Douglas Telles) e Wallace Yan (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Pablo, aos 14, e Luiz Araújo aos 40 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos 15, Bruno Henrique, aos 17, Ayrton Lucas aos 25 e Douglas Telles aos 34 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - João Victor, Pulgar e Saúl (Flamengo) e Riquelme (Sport).

CARTÕES VERMELHOS - Matheus Alexandre e Ramón (Sport).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 2.948.180,00

PÚBLICO - 19.706 presentes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).