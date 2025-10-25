Flamengo busca liderança em duelo com o Fortaleza em momentos opostos no Brasileirão

O Flamengo visita o Fortaleza neste sábado, às 19h30, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto opõe equipes em extremos da tabela: enquanto o time carioca mira a liderança e o embalo na reta final da temporada, os cearenses lutam desesperadamente para evitar o rebaixamento.

Vice-líder com 61 pontos, o Flamengo chega confiante após duas vitórias importantes. No Brasileirão, superou o Palmeiras por 3 a 2 em um jogo de alta intensidade, e na Libertadores derrotou o Racing por 1 a 0 no Maracanã, abrindo vantagem na semifinal. O desempenho recente consolidou a equipe de Filipe Luís como uma das mais regulares do país, alternando entre força técnica e controle emocional em partidas decisivas.

O treinador, no entanto, terá que lidar com baixas significativas e decidir se poupa atletas visando o duelo decisivo contra o Racing, na próxima semana, na Argentina. Pedro, com fratura no antebraço, é desfalque confirmado. Pulgar e Carrascal cumprem suspensão, enquanto Léo Ortiz será preservado após sofrer um estiramento no tornozelo, assim como Alex Sandro, por controle de carga.

"Temos um grupo preparado para competir em alto nível, independentemente de quem jogue. A ideia é manter a identidade e buscar o resultado", afirmou Filipe Luís.

A principal dúvida está no comando de ataque. Bruno Henrique, que já expressou preferência por atuar aberto, não deve ser improvisado como centroavante. A tendência é que Plata ganhe oportunidade na função, com Saúl, Jorginho e Arrascaeta responsáveis por municiar o setor ofensivo.

A dúvida sobre a escalação reflete o equilíbrio que o técnico tenta manter entre rendimento imediato e planejamento para o confronto continental.

Do outro lado, o Fortaleza vive situação crítica. O time é o vice-lanterna com 24 pontos e vem de derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro. A equipe tenta reagir sob o comando de Martín Palermo, que ainda busca encaixe e consistência.

"Sabemos da dificuldade do jogo e do nível do adversário, mas precisamos competir com intensidade e acreditar na recuperação", destacou o treinador argentino.

Palermo terá novas ausências para o confronto. Kuscevic e Lucero estão suspensos, enquanto o departamento médico segue cheio, com João Ricardo, Lucas Crispim, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho fora. Em compensação, o técnico contará com os retornos de Gastón Ávila, Deyverson, Adam Bareiro e Pablo Roberto, todos liberados.

O histórico recente também pesa a favor dos cariocas. No primeiro turno, o Flamengo goleou por 5 a 0 no Maracanã, e o retrospecto geral mostra 13 vitórias rubro-negras em 25 confrontos, contra oito do Fortaleza e quatro empates. O resultado daquela partida deixou marcas e evidencia o contraste técnico entre as equipes, mas o momento impõe cautela diante da urgência tricolor.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLAMENGO

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rodrigo Santos e Pochettino; Herrera (Moisés), Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES)

DATA - 25/10 (Sábado)

HORÁRIO - 19h30

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)