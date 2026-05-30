Flamengo aproveita expulsão e vence o Coritiba com brilho de Samuel Lino no Brasileirão Estadão Conteúdo 30.05.26 18h22 No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo conseguiu se reabilitar no Campeonato Brasileiro para seguir na briga pelo título. Neste sábado, contou com brilho de Samuel Lino e uma expulsão para vencer o Coritiba por 3 a 0. A partida, válida pela 18ª rodada, foi acompanhada por mais de 50 mil torcedores no Maracanã, no Rio. A vitória é importante para o Flamengo recuperar a confiança na competição. O time vinha de empate por 1 a 1 com o Athletico, e dura derrota para o Palmeiras, por 3 a 0. Com 34 pontos, aparece na vice-liderança com 17 jogos, pois tem um jogo atrasado diante do Mirassol. O Palmeiras lidera com 38 e ainda joga no domingo diante da Chapecoense. O Coritiba, por outro lado, volta a perder após três jogos, pois vinha de empate e duas vitórias seguidas, contra Santos, por 3 a 0, e Bahia, por 3 a 2. O time segue com 26 pontos, colado no G-5. O Coritiba teve duas chegadas nos primeiros minutos, mas sem perigo. Foi o Flamengo que, logo em sua primeira tentativa, abriu o placar aos dez minutos. O time pressionou a saída de bola e a bola ficou com Pedro, que deu lindo passe de letra na quina esquerda da área. A bola chegou em Samuel Lino, que dominou e chutou ainda fora da área, rasteiro, para fazer 1 a 0. Em outro lance, Ayrton Lucas arriscou de longe, com efeito, e enganou a torcida porque a bola bateu no lado de fora da rede. O Flamengo passou a empilhar finalizações, mas sem tanto perigo, com Pedro e Samuel Lino. A situação ficou ainda melhor para o time rubro-negro após Pedro Rocha ser expulso aos 31 minutos após acertar a canela de Vitão com as travas da chuteira. O árbitro deu cartão amarelo inicialmente, mas mudou após revisão no VAR. O Flamengo voltou disposto a ampliar o marcador e quase fez em cabeçada de Pedro no ângulo, mas Pedro Rangel voou para salvar o Coritiba. Mas aos 14 minutos os cariocas fizeram 2 a 0. Após girar a bola da direita para a esquerda, Ayrton Lucas cruzou rasteiro e Pedro apareceu na pequena área para completar. O Coritiba quase diminuiu com boa jogada pela direita de Breno Lopes. Ele cruzou na pequena área, Felipe Jonatan desviou de letra, mas pegou fraco. A bola ainda ficou viva, mas Gustavo não conseguiu alcançar bem para finalizar e mandou para fora. Aos 24, o Flamengo fez o terceiro com Samuel Lino. Ele recebeu na quina esquerda da área, levou para o pé direito e chutou buscando o ângulo oposto. A bola desviou no marcador e acabou encobrindo o goleiro Pedro Rangel. Apesar de algumas tentativas dos dois lados, o Flamengo soube controlar bem o jogo para segurar o placar. Agora os times só voltam a jogar após a Copa do Mundo pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. A rodada está marcada para 22 de julho, mas ainda será desmembrada pela CBF. O Flamengo visitará a Chapecoense, enquanto o Coritiba jogará em casa diante do Palmeiras. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 3 X 0 CORITIBA FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Saúl), Evertton Araújo e Luiz Araújo (Joshua); Samuel Lino (Everton), Pedro (Wallace Yan) e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim. CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastián Gómez (Wallisson) e Josué (Gustavo); Pedro Rocha, Lavega (Felipe Jonatan) e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra. GOLS - Samuel Lino, aos dez minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 14, e Samuel Lino, aos 24 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar, Evertton Araújo e Luiz Araújo (Flamengo). CARTÃO VERMELHO - Pedro Rocha (Coritiba). ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP). PÚBLICO - 48.644 pagantes (51.270 presentes). RENDA - R$ 3.457.350,00. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). 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