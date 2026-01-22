Flaco López vê dura derrota como aprendizado ao Palmeiras: 'Não voltará a acontecer' Estadão Conteúdo 22.01.26 21h27 A derrota por 4 a 0 diante do Novorizontino machucou, mas os jogadores do Palmeiras garantem que ela servirá de aprendizado para a equipe na longa temporada. O atacante Flaco López sabe que não há tempo para lamentos e já prega reabilitação no clássico com o São Paulo, neste sábado, em Barueri. "Foi uma derrota dura, mas o mais importante é aprendermos com isso. O lado bom é que aconteceu agora, no começo do ano e, como eu disse, é aprender com a derrota, que não voltará a acontecer", frisou Flaco, confiante na volta da sequência positiva. "Nada melhor do que um clássico para virarmos a página e fazer o nosso melhor. A gente sabe jogar esse tipo de jogo e é olhar para frente, continuar trabalhando e melhorar o nosso futebol. Vamos fazer de tudo para demonstrar o futebol que o Palmeiras tem de jogar e será um jogo especial contra o São Paulo. Estou muito motivado para atuar nesta partida", disse. Depois de três triunfos por 1 a 0, o Palmeiras acabou surpreendido na casa do Novorizontino e agora espera tirar proveito da fase ruim do São Paulo, fora do G-8 e vindo de derrota por 3 a 2 para a Portuguesa no MorumBis. "Sabemos que o São Paulo não vem tão bem também. A gente estava em uma sequência boa, com três vitórias, e precisamos aceitar o que aconteceu no último jogo. Isso fará parte da nossa grandeza e agora é ser humilde e continuar trabalhando para atingirmos os objetivos da temporada", enfatizou o centroavante. "Temos de ser duros com tudo o que aconteceu para não voltar a repetir. É uma grande oportunidade para virarmos a página e demonstrar o que o Palmeiras representa", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonto Paulista Palmeiras Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27