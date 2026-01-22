Flaco López vê dura derrota como aprendizado ao Palmeiras: 'Não voltará a acontecer'

A derrota por 4 a 0 diante do Novorizontino machucou, mas os jogadores do Palmeiras garantem que ela servirá de aprendizado para a equipe na longa temporada. O atacante Flaco López sabe que não há tempo para lamentos e já prega reabilitação no clássico com o São Paulo, neste sábado, em Barueri.

"Foi uma derrota dura, mas o mais importante é aprendermos com isso. O lado bom é que aconteceu agora, no começo do ano e, como eu disse, é aprender com a derrota, que não voltará a acontecer", frisou Flaco, confiante na volta da sequência positiva.

"Nada melhor do que um clássico para virarmos a página e fazer o nosso melhor. A gente sabe jogar esse tipo de jogo e é olhar para frente, continuar trabalhando e melhorar o nosso futebol. Vamos fazer de tudo para demonstrar o futebol que o Palmeiras tem de jogar e será um jogo especial contra o São Paulo. Estou muito motivado para atuar nesta partida", disse.

Depois de três triunfos por 1 a 0, o Palmeiras acabou surpreendido na casa do Novorizontino e agora espera tirar proveito da fase ruim do São Paulo, fora do G-8 e vindo de derrota por 3 a 2 para a Portuguesa no MorumBis.

"Sabemos que o São Paulo não vem tão bem também. A gente estava em uma sequência boa, com três vitórias, e precisamos aceitar o que aconteceu no último jogo. Isso fará parte da nossa grandeza e agora é ser humilde e continuar trabalhando para atingirmos os objetivos da temporada", enfatizou o centroavante.

"Temos de ser duros com tudo o que aconteceu para não voltar a repetir. É uma grande oportunidade para virarmos a página e demonstrar o que o Palmeiras representa", concluiu.