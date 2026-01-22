Fluminense se reabilita em cima do Nova Iguaçu antes do clássico contra o Flamengo

No retorno do seu time principal, o Fluminense não foi tão encantador como queria sua torcida, mas fez o suficiente para vencer por 3 a 2 o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Este jogo foi válido pela terceira rodada da Taça Guanabara e serviu para a equipe tricolor como 'aperitivo' ao clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã.

Além de se reabilitar da derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, o Fluminense atingiu os seis pontos, mesma pontuação de Volta Redonda e Bangu, que dividem a liderança do Grupo A. Pelo saldo de gols, o Voltaço leva vantagem: 3 a 1.

Ao perder sua invencibilidade, o Nova Iguaçu continua com quatro pontos e caiu para a quarta posição no Grupo B, liderado também por três times com seis pontos: Botafogo, Boavista e Madureira.

O Fluminense começou o jogo soberano, tocando a bola e chegando na frente com facilidade. Deu a impressão que este domínio rapidamente se transformaria em gols. Mas isso não aconteceu, porque o setor de criação não andou bem.

O Nova Iguaçu fez opção por se defender. Mas quando foi ao ataque acabou sendo mortal, aos 25 minutos. O zagueiro Freytes bobeou na intermediária e permitiu um contra-ataque rápido. A bola, na marca do pênalti, sobrou para o artilheiro Léo David, que não perdoou e fez 1 a 0.

A partir daí, a pequena torcida tricolor passou a vaiar Freytes a cada vez que ele pegava na bola. Não perdoou a falha cometida no lance do gol, quando tentou dominar a bola no peito e se atrapalhou. Aos 35 minutos, Canobbio balançou as redes, mas estava impedido.

Na volta do intervalo, o técnico interino Maxi Cuberas colocou Serna no lugar de Matheus Reis. E o atacante empatou aos oito minutos, em jogada que começou em escanteio, desviou na cabeça de Martinelli e teve o complemento de Serna na segunda trave ao levantar o pé para tocar na bola.

O gol acordou o time e a torcida que comemoraram a virada aos 12 minutos com Everaldo. O atacante recebeu de Samuel Xavier, girou rápido e bateu no canto do goleiro Mota. Quebrou longo jejum, porque não marcava um gol desde agosto do ano passado.

A virada desmontou o Nova Iguaçu, que ficou com um jogador a menos aos 20 minutos, quando Sidney cometeu pênalti sobre Canobbio. Na cobrança, porém, o uruguaio bateu rasteiro e no canto direito, onde o goleiro Mota espalmou. Na sobra, na corrida, Everaldo isolou a bola para a arquibancada.

Diz a gíria do futebol que a bola pune. Aos 26 minutos, o Nova Iguaçu empatou com Jorge Pedra, que na pequena área, pegou rebote do goleiro Fábio. Mas o Fluminense voltou a ficar na frente, aos 34, quando Paulo Henrique Ganso cobrou falta por cima da barreira, o goleiro Mota ainda tocou na bola, que bateu no travessão e voltou nos pés de Serna. Ele pegou de primeira e bateu em diagonal para as redes, fazendo 3 a 2.

No domingo, o Fluminense faz o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, a partir das 18 horas. Na segunda-feira, o Nova Iguaçu recebe o Volta Redonda, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 2 X 3 FLUMINENSE

NOVA IGUAÇU - Mota; Yan Silva, Sidney, Davi e Wender; Jorge Pedra (Pedro Thomaz), Léo Rafael (Iago Lacerda), Rickelme (Zé Gabriel) e Di Maria; Xandinho (Alexandre) e Léo David (Luan). Técnico: Carlos Vitor.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta (Nonato) e Paulo Henrique Ganso (Lima); Matheus Reis (Serna), Everaldo (John Kennedy) e Canobbio. Técnico: Maxi Cuberas (interino).

GOLS - Léo David, aos 25 minutos do primeiro tempo; Serna, aos oito, Everaldo, aos 12, Jorge Pedra, aos 26, e Serna, aos 34 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rickelme e Sidão (Nova Iguaçu); Lucho Acosta (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Sidney (Nova Iguaçu).

ÁRBITRO - Lucas Neves Borja de Almeida.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio (RJ).