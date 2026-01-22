Caíque França defende pênalti, Guarani bate Velo Clube e vence a primeira no Paulistão Com o resultado, o Guarani foi a cinco pontos e saltou para a nona colocação, com a mesma pontuação do Santos Estadão Conteúdo 22.01.26 23h42 O Guarani, enfim, desencantou no Paulistão 2026. Na noite desta quinta-feira (22), o time campineiro foi até o estádio Benito Agnelo Castellano para encarar o Velo Clube, e em dia inspirado do goleiro Caíque França, superou o time da casa por 1 a 0, pegando o elevador na tabela de classificação. Além de fazer duas defesas importantes na primeira etapa, o goleiro bugrino ainda defendeu um pênalti cobrado por Daniel Amorim no segundo tempo e garantiu a vitória dos campineiros. Com o resultado, o Guarani foi a cinco pontos e saltou para a nona colocação, com a mesma pontuação do Santos, primeiro time no G-8, mas atrás no saldo de gols (-1 a 0). Do outro lado, o Velo Clube estacionou nos quatro pontos e caiu para o 13° lugar. A batalha em Rio Claro começou com muito estudo entre os adversários. A primeira grande chance da partida surgiu aos 17, quando Mateus Norton mandou uma bomba e Caíque França salvou o Guarani. O goleiro do time campineiro voltou a trabalhar aos 36, em tentativa de Rodrigo, mas quem sorriu primeiro foram os visitantes. Aos 44, Mirandinha foi derrubado na entrada da área, a árbitra assinalou falta, mas após análise do VAR, foi identificada a infração dentro da área, gerando pênalti para o Guarani. Dois minutos depois da marcação, Guilherme Parede foi para a cobrança e deixou o visitante em vantagem para o intervalo. Na volta para a segunda etapa, o Velo Clube passou a se lançar mais ao ataque e criou uma boa chance com Daniel Amorim, que aos seis bateu na rede, pelo lado de fora, mas viu o Guarani se fechar atrás, o que diminuiu o rito da partida. O time de Rio Claro, inclusive, teve uma chance de ouro de empatar aos 29, quando Maurício Antônio deu uma cotovelada em Betão na área e a árbitra assinalou pênalti. Porém, Daniel Amorim foi para a cobrança e Caíque França foi buscar no canto direito para evitar o empate. Nos minutos finais, o Velo Clube foi com tudo em direção ao gol adversário, mas não conseguiu passar da defesa muito bem postada do time campineiro e amargou a segunda derrota no Paulistão. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para seus próximos desafios no Paulistão. No domingo, a partir das 20h30, o Velo Clube volta ao Benitão para encarar o Corinthians. No dia seguinte, às 20h, o Guarani fecha a quinta rodada contra a Portuguesa, no Canindé. FICHA TÉCNICA VELO CLUBE 0 X 1 GUARANI VELO CLUBE - Marcelo Carné; Gabriel Mancha (Jhoninha), Marcelo Augusto e Betão; Ynaiã, Luiz Otávio (Adriano Júnior), Mateus Norton, Sillas (João Lucas) e Zé Mario (Caíque Silva); Daniel Amorim e Rodrigo Alves (Karl). Técnico: Pintado. GUARANI - Caíque França; Raphael Rodrigues (Cicinho), Mauricio Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa (Renan Castro); Willian Farias, Nathan Melo e Isaque (Diego Torres); Guilherme Parede, Mirandinha (Dentinho) e Maranhão (Kewen). Técnico: Matheus Costa. GOL - Guilherme Parede, aos 46 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Nathan Melo, Rodrigo Alves, Betão, Gabriel Mancha, Raphael Rodrigues, Mateus Norton, Renan Castro e Jonathan Costa. ÁRBITRO - Marianna Nanni Batalha (SP). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Campeonato Paulista Guarani Velo Clube COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha 22.01.26 23h47 O Leão chegou! VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026 Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994 22.01.26 14h24 vitória Fluminense se reabilita em cima do Nova Iguaçu antes do clássico contra o Flamengo Além de se reabilitar da derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, o Fluminense atingiu os seis pontos, mesma pontuação de Volta Redonda e Bangu 22.01.26 23h57