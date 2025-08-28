Flaco López é convocado para jogos da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Palmeiras vive melhor fase no clube e integra lista de 29 jogadores chamados por Scaloni para jogos finais Estadão Conteúdo 28.08.25 12h28 O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da Argentina. O jogador aparece na lista dos 29 nomes escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni para as duas últimas partidas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Com 35 pontos e já garantida na liderança da competição, a Argentina enfrenta a Colômbia em Buenos Aires, no dia 4 de setembro, e encerra sua participação diante do Equador, fora de casa, no dia 9. Flaco López vive grande fase no Palmeiras Destaque da equipe de Abel Ferreira, Flaco marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2024, o atacante soma 17 gols e três assistências, sendo o artilheiro do Palmeiras no torneio nacional, com seis gols, e também decisivo na Libertadores, onde já marcou cinco vezes. No clube desde 2022, o centroavante de 24 anos vive o seu melhor momento desde a chegada ao futebol brasileiro. Convocados para o ataque da Argentina Além de Flaco López, Scaloni chamou outros seis atacantes para os confrontos que encerram as Eliminatórias. Lionel Messi, Mastantuono, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González e Giuliano Simeone completam o setor ofensivo. Lista completa de convocados da Argentina Goleiros: Martínez (Aston Villa), Benítez (Crystal Palace) e Rulli (Olympique de Marselha) Defensores: Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Molina (Atlético de Madrid), Montiel (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Foyth (Villarreal), Tagliafico (Lyon), Acuña (River Plate) e Julio Soler (Bournemouth) Meio-campistas: Mac Allister (Liverpool), Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varella (Porto), Paredes (Boca Juniors), Almada (Atlético de Madrid), De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Echeverri (Bayer Leverkusen), Carboni (Genoa) e Lo Celso (Betis) Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Mastantuono (Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) e Flaco López (Palmeiras) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Argentina convocação Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 Futebol Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita 28.08.25 11h17 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 FUTEBOL Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo' No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial 28.08.25 8h58