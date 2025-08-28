Capa Jornal Amazônia
Flaco López é convocado para jogos da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Atacante do Palmeiras vive melhor fase no clube e integra lista de 29 jogadores chamados por Scaloni para jogos finais

Estadão Conteúdo

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da Argentina. O jogador aparece na lista dos 29 nomes escolhidos pelo técnico Lionel Scaloni para as duas últimas partidas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Com 35 pontos e já garantida na liderança da competição, a Argentina enfrenta a Colômbia em Buenos Aires, no dia 4 de setembro, e encerra sua participação diante do Equador, fora de casa, no dia 9.

Flaco López vive grande fase no Palmeiras

Destaque da equipe de Abel Ferreira, Flaco marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2024, o atacante soma 17 gols e três assistências, sendo o artilheiro do Palmeiras no torneio nacional, com seis gols, e também decisivo na Libertadores, onde já marcou cinco vezes.

No clube desde 2022, o centroavante de 24 anos vive o seu melhor momento desde a chegada ao futebol brasileiro.

Convocados para o ataque da Argentina

Além de Flaco López, Scaloni chamou outros seis atacantes para os confrontos que encerram as Eliminatórias. Lionel Messi, Mastantuono, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González e Giuliano Simeone completam o setor ofensivo.

Lista completa de convocados da Argentina

Goleiros: Martínez (Aston Villa), Benítez (Crystal Palace) e Rulli (Olympique de Marselha)

Defensores: Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Molina (Atlético de Madrid), Montiel (River Plate), Balerdi (Olympique de Marselha), Foyth (Villarreal), Tagliafico (Lyon), Acuña (River Plate) e Julio Soler (Bournemouth)

Meio-campistas: Mac Allister (Liverpool), Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varella (Porto), Paredes (Boca Juniors), Almada (Atlético de Madrid), De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Echeverri (Bayer Leverkusen), Carboni (Genoa) e Lo Celso (Betis)

Atacantes: Lionel Messi (Inter Miami), Mastantuono (Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) e Flaco López (Palmeiras)

.
