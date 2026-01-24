Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flaco López celebra grande resposta do Palmeiras após dura goleada: 'Estávamos envergonhados'

Estadão Conteúdo

Dono de um gol e duas assistências em Barueri, o centroavante Flaco López celebrou a apresentação segura do Palmeiras nos 3 a 1 diante do São Paulo que encaminhou a vaga às quartas de final do Paulistão. Na visão do melhor do clássico, o clube tinha de dar uma resposta convincente à torcida após goleada inesperada e inexplicável na rodada passada, diante do Novorizontino, por 4 a 0.

Aliviado não apenas pelo resultado, mas pela apresentação, o argentino admitiu que o time ficou muito abalado pelo resultado do meio de semana e que jogos como o deste sábado devem ser a tendência no ano em busca de conquistas que escaparam na temporada passada.

"Fizemos um grande jogo, com apoio deles (torcedores)", comemorou Flaco López. "A gente estava muito triste, mas virou a página rápido e com o tipo de jogo que a torcida merece", seguiu. "Era muito importante essa vitória após o último jogo. Estávamos envergonhados", admitiu.

Com 12 pontos e na liderança do Paulistão ao menos até este domingo, quando Red Bull Bragantino e Novorizontino atuam e podem passar, o Palmeiras agora vira a chave para a largada no Brasileirão, quarta-feira, na Arena MRV, diante do Atlético-MG.

Largar bem em Belo horizonte é vital para brigar pelo título que escapou para o Flamengo nas rodadas finais de 2025. "A gente sabia que tinha de proporcionar um jogo desse à torcida, temos de fazer mais desses. É importante depois de um ano sem títulos, no qual ficou a sensação de que merecia mais", observou Flaco López, lembrando dos duros vices de 2025 no Estadual, Brasileirão e Libertadores.

"Temos de continuar trabalhando e se preparar para o que vamos ter pela frente. Desfrutar de mais partidas assim, que a torcida gosta de ver", concluiu o argentino.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Palmeiras

Flaco López
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

Futebol

Conheça as equipes participantes do Parazão 2026

Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um.

23.01.26 18h00

Futebol

Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026

Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro.

23.01.26 18h00

Futebol

Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida'

Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão

23.01.26 17h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FECHADO

Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério

Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio

24.01.26 15h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

24.01.26 7h00

VAI COMEÇAR!

Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A

Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional

24.01.26 7h00

DEU LEÃO

Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão

Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo

24.01.26 18h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda