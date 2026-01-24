Flaco López celebra grande resposta do Palmeiras após dura goleada: 'Estávamos envergonhados'

Dono de um gol e duas assistências em Barueri, o centroavante Flaco López celebrou a apresentação segura do Palmeiras nos 3 a 1 diante do São Paulo que encaminhou a vaga às quartas de final do Paulistão. Na visão do melhor do clássico, o clube tinha de dar uma resposta convincente à torcida após goleada inesperada e inexplicável na rodada passada, diante do Novorizontino, por 4 a 0.

Aliviado não apenas pelo resultado, mas pela apresentação, o argentino admitiu que o time ficou muito abalado pelo resultado do meio de semana e que jogos como o deste sábado devem ser a tendência no ano em busca de conquistas que escaparam na temporada passada.

"Fizemos um grande jogo, com apoio deles (torcedores)", comemorou Flaco López. "A gente estava muito triste, mas virou a página rápido e com o tipo de jogo que a torcida merece", seguiu. "Era muito importante essa vitória após o último jogo. Estávamos envergonhados", admitiu.

Com 12 pontos e na liderança do Paulistão ao menos até este domingo, quando Red Bull Bragantino e Novorizontino atuam e podem passar, o Palmeiras agora vira a chave para a largada no Brasileirão, quarta-feira, na Arena MRV, diante do Atlético-MG.

Largar bem em Belo horizonte é vital para brigar pelo título que escapou para o Flamengo nas rodadas finais de 2025. "A gente sabia que tinha de proporcionar um jogo desse à torcida, temos de fazer mais desses. É importante depois de um ano sem títulos, no qual ficou a sensação de que merecia mais", observou Flaco López, lembrando dos duros vices de 2025 no Estadual, Brasileirão e Libertadores.

"Temos de continuar trabalhando e se preparar para o que vamos ter pela frente. Desfrutar de mais partidas assim, que a torcida gosta de ver", concluiu o argentino.