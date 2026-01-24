Flaco López celebra grande resposta do Palmeiras após dura goleada: 'Estávamos envergonhados' Estadão Conteúdo 24.01.26 21h07 Dono de um gol e duas assistências em Barueri, o centroavante Flaco López celebrou a apresentação segura do Palmeiras nos 3 a 1 diante do São Paulo que encaminhou a vaga às quartas de final do Paulistão. Na visão do melhor do clássico, o clube tinha de dar uma resposta convincente à torcida após goleada inesperada e inexplicável na rodada passada, diante do Novorizontino, por 4 a 0. Aliviado não apenas pelo resultado, mas pela apresentação, o argentino admitiu que o time ficou muito abalado pelo resultado do meio de semana e que jogos como o deste sábado devem ser a tendência no ano em busca de conquistas que escaparam na temporada passada. "Fizemos um grande jogo, com apoio deles (torcedores)", comemorou Flaco López. "A gente estava muito triste, mas virou a página rápido e com o tipo de jogo que a torcida merece", seguiu. "Era muito importante essa vitória após o último jogo. Estávamos envergonhados", admitiu. Com 12 pontos e na liderança do Paulistão ao menos até este domingo, quando Red Bull Bragantino e Novorizontino atuam e podem passar, o Palmeiras agora vira a chave para a largada no Brasileirão, quarta-feira, na Arena MRV, diante do Atlético-MG. Largar bem em Belo horizonte é vital para brigar pelo título que escapou para o Flamengo nas rodadas finais de 2025. "A gente sabia que tinha de proporcionar um jogo desse à torcida, temos de fazer mais desses. É importante depois de um ano sem títulos, no qual ficou a sensação de que merecia mais", observou Flaco López, lembrando dos duros vices de 2025 no Estadual, Brasileirão e Libertadores. "Temos de continuar trabalhando e se preparar para o que vamos ter pela frente. Desfrutar de mais partidas assim, que a torcida gosta de ver", concluiu o argentino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Palmeiras Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13