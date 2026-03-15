Finalíssima Argentina x Espanha é cancelada por Guerra no Oriente Médio e impasse sobre local O confronto reuniria os campeões continentais de 2024 Estadão Conteúdo 15.03.26 11h37 Finalíssima Argentina x Espanha (Divulgação/Finalissima) A edição de 2026 da Finalíssima, duelo que colocaria frente a frente Espanha e Argentina, foi cancelada. O anúncio foi feito neste domingo pela Uefa após uma série de tentativas frustradas de viabilizar o jogo, inicialmente marcado para o Catar. O confronto reuniria os campeões continentais de 2024. De um lado, a Espanha, vencedora da Eurocopa. Do outro, a Argentina, campeã da Copa América. O duelo estava previsto para o dia 27 de março, em Doha, mas a guerra no Oriente Médio inviabilizou o evento no país e abriu um debate sobre um novo local para a disputa. A partir daí, as negociações passaram a envolver divergências entre a Associação do Futebol Argentino (AFA) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), além da própria Uefa, que buscou alternativas para manter a disputa no calendário. "É uma grande decepção que circunstâncias externas tenham impedido essas seleções de disputar um troféu tão prestigiado em um país que demonstrou repetidamente capacidade para sediar grandes eventos internacionais", afirmou a Uefa. Uma das propostas foi transferir o jogo para o Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na mesma data, com divisão igual de ingressos entre torcedores das duas seleções. A ideia contou com apoio do Real Madrid, dono do estádio, mas acabou rejeitada pela AFA. Outra possibilidade discutida foi realizar a Finalíssima em dois jogos. O primeiro seria disputado na capital espanhola ainda em março, enquanto o segundo aconteceria em Buenos Aires em uma futura data Fifa, antes das edições de 2028 da Eurocopa e da Copa América. A alternativa também não avançou. A Uefa ainda buscou confirmar a possibilidade de realizar o confronto em um campo neutro na Europa, seja em 27 de março ou três dias depois, no dia 30. A federação argentina, porém, não aceitou a proposta. Como contraponto, sugeriu que o duelo fosse disputado após a Copa do Mundo, mas a Espanha informou que não teria datas disponíveis no calendário. Criada a partir da parceria entre Uefa e Conmebol, a Finalíssima reúne os campeões da Europa e da América do Sul em uma partida comemorativa entre as duas confederações. A primeira edição foi disputada em 2022, quando a Argentina venceu a Itália por 3 a 0 no Estádio de Wembley, em Londres. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Finalíssima Argentina Espanha guerra Oriente Médio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 luto Fluminense lamenta morte da mãe de Thiago Silva e presta solidariedade ao zagueiro Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda 15.03.26 10h02 fórmula 1 Antonelli vence pela 1ª vez na F1 da China, Hamilton volta ao pódio e Bortoleto não larga O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid 15.03.26 8h27