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Finalíssima Argentina x Espanha é cancelada por Guerra no Oriente Médio e impasse sobre local

O confronto reuniria os campeões continentais de 2024

Estadão Conteúdo
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Finalíssima Argentina x Espanha (Divulgação/Finalissima)

A edição de 2026 da Finalíssima, duelo que colocaria frente a frente Espanha e Argentina, foi cancelada. O anúncio foi feito neste domingo pela Uefa após uma série de tentativas frustradas de viabilizar o jogo, inicialmente marcado para o Catar.

O confronto reuniria os campeões continentais de 2024. De um lado, a Espanha, vencedora da Eurocopa. Do outro, a Argentina, campeã da Copa América. O duelo estava previsto para o dia 27 de março, em Doha, mas a guerra no Oriente Médio inviabilizou o evento no país e abriu um debate sobre um novo local para a disputa.

A partir daí, as negociações passaram a envolver divergências entre a Associação do Futebol Argentino (AFA) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), além da própria Uefa, que buscou alternativas para manter a disputa no calendário.

"É uma grande decepção que circunstâncias externas tenham impedido essas seleções de disputar um troféu tão prestigiado em um país que demonstrou repetidamente capacidade para sediar grandes eventos internacionais", afirmou a Uefa.

Uma das propostas foi transferir o jogo para o Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na mesma data, com divisão igual de ingressos entre torcedores das duas seleções. A ideia contou com apoio do Real Madrid, dono do estádio, mas acabou rejeitada pela AFA.

Outra possibilidade discutida foi realizar a Finalíssima em dois jogos. O primeiro seria disputado na capital espanhola ainda em março, enquanto o segundo aconteceria em Buenos Aires em uma futura data Fifa, antes das edições de 2028 da Eurocopa e da Copa América. A alternativa também não avançou.

A Uefa ainda buscou confirmar a possibilidade de realizar o confronto em um campo neutro na Europa, seja em 27 de março ou três dias depois, no dia 30. A federação argentina, porém, não aceitou a proposta. Como contraponto, sugeriu que o duelo fosse disputado após a Copa do Mundo, mas a Espanha informou que não teria datas disponíveis no calendário.

Criada a partir da parceria entre Uefa e Conmebol, a Finalíssima reúne os campeões da Europa e da América do Sul em uma partida comemorativa entre as duas confederações. A primeira edição foi disputada em 2022, quando a Argentina venceu a Itália por 3 a 0 no Estádio de Wembley, em Londres.

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futebol

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