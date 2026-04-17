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Final da Copa do Mundo terá show do intervalo com curadoria do Coldplay, diz presidente da Fifa

O dirigente confirmou que o plano já está em andamento, embora ainda não haja definição sobre todos os artistas envolvidos

Estadão Conteúdo
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Coldplay realizou shows marcantes no Brasil em 2023 e expectativa dos fãs eram altas para os possíveis shows em 2025 (Divulgação)

A final da Copa do Mundo de 2026 pode marcar uma mudança histórica no formato do principal evento do futebol mundial. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, indicou que a entidade trabalha para incluir, pela primeira vez, um show no intervalo da decisão.

Tradicionalmente, a final do Mundial sempre foi centrada exclusivamente no jogo, sem interrupções para apresentações de grande porte, como ocorre em outros eventos esportivos globais. A proposta, no entanto, aponta para uma tentativa de aproximar o futebol de outras áreas do entretenimento.

De acordo com Infantino, a ideia é transformar o intervalo da final em um espetáculo à parte, com curadoria do Coldplay, liderado por Chris Martin. O dirigente confirmou que o plano já está em andamento, embora ainda não haja definição sobre todos os artistas envolvidos.

"Teremos, pela primeira vez na história, um show no intervalo da final. Será organizado por Chris Martin e o Coldplay", afirmou durante participação no evento Semafor World Economy, em Washington.

A iniciativa faz parte de um movimento mais amplo da Fifa para aproximar o torneio de outras formas de entretenimento e ampliar o público global da competição. Segundo Infantino, a entidade já vem incorporando celebridades de diferentes áreas em eventos ligados ao futebol.

Nos últimos anos, nomes como Tom Brady e Shaquille ONeal participaram de ações promovidas pela Fifa, indicando essa tendência de integração entre esporte e cultura pop.

A proposta segue uma linha semelhante à de eventos como o Super Bowl, cuja apresentação no intervalo se tornou uma das atrações mais assistidas do mundo. A ideia da Fifa é criar um espetáculo de escala global, que vá além do jogo em si.

Infantino também destacou que o plano não envolve apenas um artista principal. A expectativa é reunir múltiplos nomes de destaque na indústria musical.

"Ainda não posso revelar quais artistas estarão presentes, mas não será apenas um. Será algo grandioso", afirmou Gianni Infantino.

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