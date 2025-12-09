Filipe Luís vê Fla pronto e não descarta ter Pedro se chegar à final do Intercontinental

O Flamengo está pronto para tentar conquistar mais um título na temporada 2025. O técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, em Doha, no Catar, e afirmou que os jogadores já estão aclimatados ao novo país e prontos para estrear na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira.

"A logística foi muito bem preparada. Tivemos a oportunidade de viajar um dia antes porque conseguimos antecipar o título (Brasileiro). Conseguimos nos adaptar (ao fuso horário), treinar e descansar os jogadores. Acredito que o time chega em boas condições físicas para disputar esse jogo", afirmou o treinador.

Após as conquistas recentes da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o comandante rubro-negro foi questionado de que forma vem mantendo a motivação do elenco.

"Essa era a minha principal preocupação, mas o que vejo é que tenho um grupo de muita ambição e percebo isso nos treinos: muita fome e seriedade, como espero que seja assim também durante todo o ano de 2026".

Sobre o Cruz Azul, Filipe disse que estudou bastante o adversário e espera um confronto bastante difícil nesta quarta-feira. Segundo ele, nenhum detalhe foi esquecido.

"Uma equipe que tem uma base defensiva forte e sabe pressionar. Teremos pela frente uma equipe com muita força e que tem ideias claras de jogo quando tem a posse de bola", afirmou.

Sem problemas de ordem médica para escalar a equipe para essa estreia, Filipe foi questionado sobre a possibilidade de contar com o atacante Pedro, que se recupera de uma grave lesão muscular, no caso de o clube chegar à final da competição, contra o Paris Saint-Germain. Em sua declaração, ele sinalizou uma ponta de esperança em ter o camisa nove em campo.

"Tem (chance de jogar) e por isso que ele está aqui. Nós acreditamos que ele vai se recuperar. É nosso atacante, precisamos dele, e tomara que possamos tê-lo em campo novamente", afirmou.

Em alta no clube pelo ano vitorioso, o ex-lateral-esquerdo comentou sobre renovação, manifestou interesse em continuar, mas foi evasivo em sua resposta. "Sabemos todos da cobrança e exigência que existe no Flamengo, interna e externamente. Mas sobre a renovação, minha prioridade agora é o próximo jogo, é o que estamos disputando. Tudo que é pessoal, se torna secundário", afirmou.