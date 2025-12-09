Filipe Luís vê Fla pronto e não descarta ter Pedro se chegar à final do Intercontinental Ele sinalizou uma ponta de esperança em ter o camisa nove em campo. Estadão Conteúdo 09.12.25 11h33 O Flamengo está pronto para tentar conquistar mais um título na temporada 2025. O técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, em Doha, no Catar, e afirmou que os jogadores já estão aclimatados ao novo país e prontos para estrear na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira. "A logística foi muito bem preparada. Tivemos a oportunidade de viajar um dia antes porque conseguimos antecipar o título (Brasileiro). Conseguimos nos adaptar (ao fuso horário), treinar e descansar os jogadores. Acredito que o time chega em boas condições físicas para disputar esse jogo", afirmou o treinador. Após as conquistas recentes da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o comandante rubro-negro foi questionado de que forma vem mantendo a motivação do elenco. "Essa era a minha principal preocupação, mas o que vejo é que tenho um grupo de muita ambição e percebo isso nos treinos: muita fome e seriedade, como espero que seja assim também durante todo o ano de 2026". Sobre o Cruz Azul, Filipe disse que estudou bastante o adversário e espera um confronto bastante difícil nesta quarta-feira. Segundo ele, nenhum detalhe foi esquecido. "Uma equipe que tem uma base defensiva forte e sabe pressionar. Teremos pela frente uma equipe com muita força e que tem ideias claras de jogo quando tem a posse de bola", afirmou. Sem problemas de ordem médica para escalar a equipe para essa estreia, Filipe foi questionado sobre a possibilidade de contar com o atacante Pedro, que se recupera de uma grave lesão muscular, no caso de o clube chegar à final da competição, contra o Paris Saint-Germain. Em sua declaração, ele sinalizou uma ponta de esperança em ter o camisa nove em campo. "Tem (chance de jogar) e por isso que ele está aqui. Nós acreditamos que ele vai se recuperar. É nosso atacante, precisamos dele, e tomara que possamos tê-lo em campo novamente", afirmou. Em alta no clube pelo ano vitorioso, o ex-lateral-esquerdo comentou sobre renovação, manifestou interesse em continuar, mas foi evasivo em sua resposta. "Sabemos todos da cobrança e exigência que existe no Flamengo, interna e externamente. Mas sobre a renovação, minha prioridade agora é o próximo jogo, é o que estamos disputando. Tudo que é pessoal, se torna secundário", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Intercontinental Flamengo Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Futebol Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 09.12.25 15h43 Futebol Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. 09.12.25 14h23 MMA Sport Club Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134 09.12.25 13h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04