Filipe Luís lamenta empate e destaca superioridade do Flamengo diante do Grêmio

Após o empate por 1 a 1 contra o Grêmio, neste domingo, no Maracanã, Filipe Luís comentou sobre a atuação do Flamengo, ressaltando que a equipe foi amplamente superior e criou inúmeras oportunidades de gol. O treinador destacou, no entanto, que o jogo foi muito parado, com estilo que não aprecia.

"No jogo de hoje fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume grande de jogo. Verdade que foi uma partida muito parada, tipo de jogo que eu não gosto. Criamos inúmeras chances, mais do que o suficiente para fazer o primeiro e depois o segundo. E em um lance difícil e duvidoso acabaram empatando", afirmou Filipe Luís, acrescentando que o resultado não refletiu a atuação da equipe.

O técnico também reconheceu a dificuldade do Campeonato Brasileiro, ressaltando que, apesar do empate, o time merecia a vitória. "O futebol brasileiro é muito difícil, o Brasileiro é difícil. Foi um jogo que merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio. Levantar a cabeça e pensar na próxima", comentou.

Filipe Luís analisou ainda a estratégia do Grêmio, que apostou em lançamentos em profundidade para surpreender o Flamengo. Segundo ele, a equipe gaúcha teve poucas oportunidades, e o pênalti convertido por Tiago Volpi foi uma "fatalidade". "Controlamos bem quase todos os lançamentos, até mesmo o do pênalti do Ayrton. Não ia acontecer nada, era uma bola que ia para trás, no pé do nosso jogador. Não lembro de ter um chute no gol do Rossi, sinceramente. E nós com bola estávamos com mais facilidade ainda", explicou.

O treinador também elogiou jovens atletas do elenco, destacando a importância de jogadores capazes de decidir partidas com habilidade e criatividade. "É um jogador diferente. Quando pega a bola é diferente, determinante. Tem drible, esse perigo que precisamos sempre. Principalmente nessa parte do campo onde precisamos e geramos tanta vantagem. É um jogador que tenho certeza que vai evoluir muito e nos dar alegrias", disse, sobre a participação de um jovem que recebeu convocação para a seleção.

Com o empate, o Flamengo mantém a liderança do Brasileirão, agora com 47 pontos, enquanto o Grêmio sobe para a 12ª posição, com 25. O técnico enfatizou a necessidade de foco na sequência da competição, aproveitando a semana livre para recuperar o time e preparar a próxima partida. O Flamengo visita o Juventude no dia 14 de setembro.