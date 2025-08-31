Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Filipe Luís lamenta empate e destaca superioridade do Flamengo diante do Grêmio

Estadão Conteúdo

Após o empate por 1 a 1 contra o Grêmio, neste domingo, no Maracanã, Filipe Luís comentou sobre a atuação do Flamengo, ressaltando que a equipe foi amplamente superior e criou inúmeras oportunidades de gol. O treinador destacou, no entanto, que o jogo foi muito parado, com estilo que não aprecia.

"No jogo de hoje fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume grande de jogo. Verdade que foi uma partida muito parada, tipo de jogo que eu não gosto. Criamos inúmeras chances, mais do que o suficiente para fazer o primeiro e depois o segundo. E em um lance difícil e duvidoso acabaram empatando", afirmou Filipe Luís, acrescentando que o resultado não refletiu a atuação da equipe.

O técnico também reconheceu a dificuldade do Campeonato Brasileiro, ressaltando que, apesar do empate, o time merecia a vitória. "O futebol brasileiro é muito difícil, o Brasileiro é difícil. Foi um jogo que merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio. Levantar a cabeça e pensar na próxima", comentou.

Filipe Luís analisou ainda a estratégia do Grêmio, que apostou em lançamentos em profundidade para surpreender o Flamengo. Segundo ele, a equipe gaúcha teve poucas oportunidades, e o pênalti convertido por Tiago Volpi foi uma "fatalidade". "Controlamos bem quase todos os lançamentos, até mesmo o do pênalti do Ayrton. Não ia acontecer nada, era uma bola que ia para trás, no pé do nosso jogador. Não lembro de ter um chute no gol do Rossi, sinceramente. E nós com bola estávamos com mais facilidade ainda", explicou.

O treinador também elogiou jovens atletas do elenco, destacando a importância de jogadores capazes de decidir partidas com habilidade e criatividade. "É um jogador diferente. Quando pega a bola é diferente, determinante. Tem drible, esse perigo que precisamos sempre. Principalmente nessa parte do campo onde precisamos e geramos tanta vantagem. É um jogador que tenho certeza que vai evoluir muito e nos dar alegrias", disse, sobre a participação de um jovem que recebeu convocação para a seleção.

Com o empate, o Flamengo mantém a liderança do Brasileirão, agora com 47 pontos, enquanto o Grêmio sobe para a 12ª posição, com 25. O técnico enfatizou a necessidade de foco na sequência da competição, aproveitando a semana livre para recuperar o time e preparar a próxima partida. O Flamengo visita o Juventude no dia 14 de setembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Filipe Luís
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense

Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes

31.08.25 15h00

MAIS ESPORTES

Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina

Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos

31.08.25 14h44

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

Mais esportes

Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense

Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios

30.08.25 14h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

31.08.25 7h00

LEÃO

No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes

O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino

31.08.25 14h38

FUTEBOL

‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense

Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes

31.08.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda