Filho de Kyra Gracie e Malvino Salvador é internado na CTI: 'Vai dar tudo certo'

Na última segunda-feira, o filho do casal Kyra Gracie e Malvino Salvador deu entrada na CTI de um hospital. Rayan, de apenas seis meses, foi internado no Rio de Janeiro por complicações de uma bronquiolite. Apesar do quadro de saúde estável, o menino segue em monitoramento e precisando de oxigênio.

lutadora pentacampeã de Jiu-Jitsu Kyra Gracie em entrevista ao portal 'Quem'. "Muito bom receber essa positividade. Rayan segue precisando de oxigênio, mas está estável. Vai melhorar logo", disse aem entrevista ao portal 'Quem'.

"Infelizmente, meu bebê está doente. O Ryan pegou uma bronquiolite, e estamos no hospital. Vai dar tudo certo. Mas, neste momento, preciso dedicar toda a minha atenção a ele", publicou a mãe em uma rede social.

Rayan é o terceiro filho do casal. Malvino Salvador e Kyra Grace são pais de Ayra e Kyara.

Rayan está internado na CTI de um hospital no Rio (Foto: Reprodução/Redes sociais)