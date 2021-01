Nasce Rayan, terceiro filho de Kyra Gracie e Malvino Salvador

Kyra Gracie deu à luz Rayan, seu terceiro filho com Malvino Salvador. Rayan nasceu na Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio, na sexta-feira, 8 de janeiro, com 3,9 quilos e 51 centímetros. Ela e Malvino também tem Ayra, de 6 anos de idade, e Kyara, de 4. O ator ainda é pai de Sophia, de 9 anos, de seu relacionamento anterior com Ana Ceolin.

O parto foi fotografado por Thais Galardi. Nesta terça-feira (5), a lutadora mostrou as fotos das três gestações em seu Instagram. Na legenda ainda brincou: "Chega! Fechei a fábrica!".

Gravidez

Em entrevista para Quem, ela contou que a gravidez não foi planejada. “No nosso caso, a gente não se planejou para filho algum. A primeira foi um susto. Ou Malvino faz vasectomia ou terei mais um filho (risos)! Já engravidei até usando DIU”, conta Kyra.

“Agora vamos nos planejar para não ter mais filhos. Mas foi muito legal ter esse menino. Estou amarradão com as três meninas e agora ele, para eu perder o posto de único homem da casa”, brincou Malvino.

Quartinho

Recentemente, Kyra mostrou detalhes da decoração do quartinho de Rayan. No Instagram, a lutadora revelou que o casal escolheu o tema Jiu Jitsu para decorar o cômodo e mostrou os móveis, cores e papel de parede escolhidos.

"Papo de mãe para mostrar o quartinho que fiz para o meu príncipe que está chegando, o Rayan. Cheguei e disse que queria fugir do tradicional. Tem que ter a minha cara, a do Malvino, das minhas filhas. Tem que ter a cara da nossa família", começou ela.

Na sequência, a lutadora começou a mostrar os detalhes com a bicama, o berço, papel de parede, brinquedos e os quadros, todos com a temática de Jiu Jitsu, luta da qual ela é faixa preta.