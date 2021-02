Filho de Kyra Gracie e Malvino Salvador estreia primeiro quimono

Kyra Gracie mostrou o seu caçula, Rayan, com Malvino Salvador usando seu primeiro quimono. A apresentadora e lutadora de jiu-jitsu apresentou o rosto do filho, nascido há um mês, na quarta (10).

“Olha como ficou lindo de kimono. Na quinta geração da família Gracie eu só posso dizer que o Jiu-Jitsu aguarda por você! Mamãe vai te dar muitas aulas”, contou.

Este é o terceiro filho de Kyra e Malvino, que já tinha Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4 anos. O ator também é pai de Sofia, de 9, com Ana Ceolin.

A família celebrou recentemente, com uma pequena festa, o primeiro mês do menino. O tema da comemoração foi leões vestidos com quimono de lutadores de jiu-jitsu.

Rayan nasceu de parto normal no Rio de Janeiro. O meninão veio ao mundo com 3.910kg e medindo 51cm. Ao Gshow, Malvino e Kyra falaram sobre o significado do nome do filho: “Seguimos a tradição da família Gracie em ter nomes fortes. Foi difícil escolher, porque a família tem muitos membros e não queríamos repetir nome. Rayan significa o pequeno Rei”.