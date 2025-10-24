Filha de Ancelotti cita encanto do técnico com a seleção: 'Como se tivesse voltado no tempo'

Carlo Ancelotti está contente por ter aceito o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a seleção brasileira. Em entrevista ao jornal italiano Corriete della Sera, Katia Ancelotti, filha do técnico, disse que está surpresa com o momento feliz que o pai vive.

"Papai diz que se sentiu como se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol. Sua seleção inclui jogadores que atuam em algumas das maiores ligas de futebol da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força de suas raízes. Mal podem esperar para treinar, jogar, querem estar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço, não ficam presos ao celular ou ao laptop o tempo todo. Isso é algo que eles gostam", disse Katia.

Ainda na entrevista, ela afirmou que está feliz pelo momento da carreira do irmão Davide Ancelotti, auxiliar do pai na seleção e que encarou o desafio de comandar o Botafogo como primeiro trabalho como técnico efetivo no futebol profissional. Katia também defendeu o irmão das críticas que enfrenta por ser apadrinhado pelo pai.

"Meu irmão Davide enfrentou muitas críticas por começar a treinar com o pai. Acho que ele teve mais dificuldades do que os outros, justamente porque sempre apontavam o dedo para ele. Agora está treinando o Botafogo sozinho. Ele também está no Brasil. Me incomoda que falem dele e não de outros filhos que também têm pais como treinadores", explicou a filha de Carlo Ancelotti.

Kátia também é esposa de Mino Fulco, outro auxiliar técnico da seleção. Segundo ela, o marido revela bastidores da vida profissional do treinador italiano que ela desconhece.

"Gostaria de vê-lo bravo. Só uma vez. Dizem que acontece em campo e no vestiário. Meu irmão Davide e meu marido Mino falam sobre ataques de fúria, uma versão de pai que não conheço. Gostaria de vê-lo assim na vida real, às vezes", contou ao jornal italiano.

Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio deste ano. Em cinco meses de trabalho, o técnico multicampeão na Europa conseguiu garantir o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Entre jogos das Eliminatórias e amistosos, o treinador soma seis jogos, com três vitórias, um empate e três derrotas.

Para os últimos compromissos do Brasil no ano, contra Tunísia e Senegal, o italiano anunciará a lista de convocação no dia 3 de novembro.