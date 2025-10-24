Filha de Ancelotti cita encanto do técnico com a seleção: 'Como se tivesse voltado no tempo' Estadão Conteúdo 24.10.25 19h33 Carlo Ancelotti está contente por ter aceito o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a seleção brasileira. Em entrevista ao jornal italiano Corriete della Sera, Katia Ancelotti, filha do técnico, disse que está surpresa com o momento feliz que o pai vive. "Papai diz que se sentiu como se tivesse voltado no tempo, para a época em que era jogador de futebol. Sua seleção inclui jogadores que atuam em algumas das maiores ligas de futebol da Europa, mas quando retornam à terra natal, sentem a força de suas raízes. Mal podem esperar para treinar, jogar, querem estar juntos. Não se levantam da mesa logo depois do almoço, não ficam presos ao celular ou ao laptop o tempo todo. Isso é algo que eles gostam", disse Katia. Ainda na entrevista, ela afirmou que está feliz pelo momento da carreira do irmão Davide Ancelotti, auxiliar do pai na seleção e que encarou o desafio de comandar o Botafogo como primeiro trabalho como técnico efetivo no futebol profissional. Katia também defendeu o irmão das críticas que enfrenta por ser apadrinhado pelo pai. "Meu irmão Davide enfrentou muitas críticas por começar a treinar com o pai. Acho que ele teve mais dificuldades do que os outros, justamente porque sempre apontavam o dedo para ele. Agora está treinando o Botafogo sozinho. Ele também está no Brasil. Me incomoda que falem dele e não de outros filhos que também têm pais como treinadores", explicou a filha de Carlo Ancelotti. Kátia também é esposa de Mino Fulco, outro auxiliar técnico da seleção. Segundo ela, o marido revela bastidores da vida profissional do treinador italiano que ela desconhece. "Gostaria de vê-lo bravo. Só uma vez. Dizem que acontece em campo e no vestiário. Meu irmão Davide e meu marido Mino falam sobre ataques de fúria, uma versão de pai que não conheço. Gostaria de vê-lo assim na vida real, às vezes", contou ao jornal italiano. Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio deste ano. Em cinco meses de trabalho, o técnico multicampeão na Europa conseguiu garantir o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Entre jogos das Eliminatórias e amistosos, o treinador soma seis jogos, com três vitórias, um empate e três derrotas. Para os últimos compromissos do Brasil no ano, contra Tunísia e Senegal, o italiano anunciará a lista de convocação no dia 3 de novembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07