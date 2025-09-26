Fifa suspende 7 jogadores da seleção por um ano e multa Malásia após falsificação de documentos Estadão Conteúdo 26.09.25 14h53 A Fifa deu mais uma demonstração neste sexta-feira de tolerância zero com falcatruas no futebol ao demonstrar que todos os jogadores das seleções mundiais estão sob intensa investigação. A entidade anunciou punição financeira à federação da Malásia (R$ 2,3 milhões) e sete jogadores da esquadra nacional foram suspensos de todas as atividades por um ano após investigação revelar falsificação de documentos. Gabriel Felipe Arrocha e Facundo Tomás Garcês (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Julián Holgado (América de Cali), Imanol Javier Machuca (Vélez Sarsfield), João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano (trio do Johor Darul) foram condenados. Além de 365 fdis sem poder jogar futebol, ainda terão de pagar multa de R$ 13 mil cada. "O Comité Disciplinar da Fifa impôs sanções à Associação de Futebol da Malásia (FAM) e a sete jogadores - Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano - por violações do artigo 22 do Código Disciplinar da Fifa (FDC) relativo à falsificação e falsificação", anunciou a entidade nesta sexta-feira. "A FAM enviou perguntas de elegibilidade à Fifa e, ao fazê-lo, usou documentação adulterada para poder escalar os jogadores acima." Todos os jogadores defenderam a Malásia contra o Vietnã na terceira rodada das Eliminatórias para a Copa Asiática de Seleções da Arábia Saudita 2027, em 10 de junho de 2025, com vitória malaia por 4 a 0. Após a goleada, a Fifa recebeu uma reclamação sobre a elegibilidade dos atletas e abriu uma investigação. "Após os procedimentos regulares, o Comitê Disciplinar da Fifa avaliou todas as evidências arquivadas e impôs as seguintes sanções: A Associação de Futebol da Malásia foi condenada a pagar uma multa de R$ 2,3 milhões; os jogadores foram sancionados com uma suspensão de 12 meses de todas as atividades relacionadas ao futebol; além disso, a questão da elegibilidade dos jogadores para jogar pela seleção representativa da Malásia foi encaminhada pelo Comitê Disciplinar da Fifa ao Tribunal de Futebol da Fifa para consideração", revelou as punições a entidade. Apesar da divulgação das penas, cabem recursos para a FAM e também à defesa dos atletas. "A FAM e seus jogadores foram notificados hoje sobre os termos da decisão do Comitê Disciplinar da Fifa. De acordo com as disposições pertinentes da FDC, eles têm dez dias para solicitar uma decisão fundamentada. A decisão ainda está sujeita a um possível recurso perante o Comitê de Apelações da Fifa." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Copa Asiática Fifa Malásia falsificação de documentos punição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28