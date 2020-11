Fifa quer desenvolver VAR mais acessível e com custos reduzidos

A Fifa busca maneiras de melhorar o VAR. Em nota oficial, a entidade máxima do futebol informou que discute o desenvolvimento de um "VAR light", com objetivo de reduzir custos e com uma tecnologia mais acessível, que seria implementada também em divisões de acesso, categorias de base, etc. Além disso, pediu à empresas de tecnologia algumas maneiras de melhorar o visual das linhas de impedimento.

A ideia da Fifa é de ajudar os assistentes nas tomadas de decisão na hora da partida e diminuir o tempo de demora de análise de lances. Atualmente, o sistema do árbitro de vídeo vem sofrendo diversas críticas após polêmicas nos principais campeonatos do mundo.

A Fifa também informou que as empresas receberam "conjuntos de dados anônimos” de decisões de impedimento para apresentarem possíveis soluções. Três fornecedores manifestaram interesse em desenvolver a tecnologia.

“O objetivo desta fase de desenvolvimento é melhorar ainda mais os algoritmos dos sistemas com base em uma coleção de conjuntos de dados de centenas de incidentes de impedimento diferentes”, diz a nota.