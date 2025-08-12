Fifa proíbe Corinthians de registrar reforços por dívida referente à compra de Félix Torres Se pagar ou costurar um acordo, derruba a punição. Estadão Conteúdo 12.08.25 19h08 (FABRICE COFFRINI / AFP) O Corinthians foi punido pela Fifa com transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. A decisão foi publicada pela entidade nesta terça-feira, como punição ao clube por não ter quitado a dívida de US$ 6,145 milhões (R$ 33,47 milhões na cotação atual) referente à compra de Félix Torres junto ao Santos Laguna. O clube tinha até às 23h59 desta segunda-feira, 11, para pagar os mexicanos ou renegociar o pagamento. Dirigentes corintianos e representantes do clube do México mantiveram contato ao longo do dia, porém sem desfecho positivo ao lado brasileiro. Como não teve sucesso nas negociações, a agremiação do Parque São Jorge fica impedida de registrar novos jogadores por três janelas de transferências. Se pagar ou costurar um acordo, derruba a punição. VEJA MAIS Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense Mais cedo, na segunda, o atacante Vitinho foi anunciado como novo reforço e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF por volta às 12h13, portanto não haverá qualquer impacto do transfer ban neste caso. Dessa forma, o atacante está regularizado e pode estrear. O Corinthians deve US$ 6,1 milhões (R$ 33,6 milhões na cotação atual) ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. O departamento jurídico tentava reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas o recurso foi negado há uma semana, dia 4 de agosto, quando foi dado o prazo final para pagamento. O clube mexicano alega que recebeu apenas a primeira parcela da compra, no valor de US$ 2 milhões, de um total de US$ 6,5 milhões a serem pagos pelos corintianos. A segunda parcela venceu em maio de 2024, e a diretoria do Santos Laguna acionou a Fifa para cobrar todas as parcelas restantes. Além do montante de prestações, que totalizam US$ 4,5 milhões (R$ 24,8 milhões), a decisão prevê pagamento de US$ 675 mil (R$ 3,7 milhões) de multa pelo atraso e mais 18% de juros anuais, de maio de 2024 até a data do pagamento efetivo, que acrescentariam US$ 810 mil (R$ 4,4 milhões) ao total. Há também US$ 30 mil (R$ 165 mil) de multa à Fifa. Palavras-chave futebol Corinthians Santos Laguna trasnfer ban 