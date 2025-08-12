Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fifa proíbe Corinthians de registrar reforços por dívida referente à compra de Félix Torres

Se pagar ou costurar um acordo, derruba a punição.

Estadão Conteúdo
fonte

(FABRICE COFFRINI / AFP)

O Corinthians foi punido pela Fifa com transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. A decisão foi publicada pela entidade nesta terça-feira, como punição ao clube por não ter quitado a dívida de US$ 6,145 milhões (R$ 33,47 milhões na cotação atual) referente à compra de Félix Torres junto ao Santos Laguna.

O clube tinha até às 23h59 desta segunda-feira, 11, para pagar os mexicanos ou renegociar o pagamento. Dirigentes corintianos e representantes do clube do México mantiveram contato ao longo do dia, porém sem desfecho positivo ao lado brasileiro.

Como não teve sucesso nas negociações, a agremiação do Parque São Jorge fica impedida de registrar novos jogadores por três janelas de transferências. Se pagar ou costurar um acordo, derruba a punição.

VEJA MAIS

image Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar?
Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa.

image Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão
A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

Mais cedo, na segunda, o atacante Vitinho foi anunciado como novo reforço e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF por volta às 12h13, portanto não haverá qualquer impacto do transfer ban neste caso. Dessa forma, o atacante está regularizado e pode estrear.

O Corinthians deve US$ 6,1 milhões (R$ 33,6 milhões na cotação atual) ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. O departamento jurídico tentava reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas o recurso foi negado há uma semana, dia 4 de agosto, quando foi dado o prazo final para pagamento.

O clube mexicano alega que recebeu apenas a primeira parcela da compra, no valor de US$ 2 milhões, de um total de US$ 6,5 milhões a serem pagos pelos corintianos. A segunda parcela venceu em maio de 2024, e a diretoria do Santos Laguna acionou a Fifa para cobrar todas as parcelas restantes.

Além do montante de prestações, que totalizam US$ 4,5 milhões (R$ 24,8 milhões), a decisão prevê pagamento de US$ 675 mil (R$ 3,7 milhões) de multa pelo atraso e mais 18% de juros anuais, de maio de 2024 até a data do pagamento efetivo, que acrescentariam US$ 810 mil (R$ 4,4 milhões) ao total. Há também US$ 30 mil (R$ 165 mil) de multa à Fifa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Santos Laguna

trasnfer ban
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes

Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR

12.08.25 17h08

SÉRIE B

João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B

Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano

12.08.25 16h48

FUTEBOL

Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem

Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques

12.08.25 15h59

Futebol

Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu

Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final

12.08.25 12h19

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Remo

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

12.08.25 10h12

Futebol

Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão

A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

11.08.25 21h28

FUTEBOL

Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape

Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

12.08.25 0h36

Tabela

Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela

Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros

12.08.25 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda