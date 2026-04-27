Fifa irá discutir nesta terça zerar cartões amarelos em duas fases da Copa do Mundo 2026 Ainda de acordo com a agência britânica, não se sabe como o novo limite de cartões amarelos será aplicado. Estadão Conteúdo 27.04.26 19h52 (FABRICE COFFRINI / AFP) A Fifa irá discutir nesta terça-feira zerar cartões amarelos em duas fases da Copa do Mundo 2026. Com o aumento de seleções para a edição deste ano, que reunirá 48 países, o torneio pode ter mudanças nas regras de suspensão automática. Segundo a agência de notícias britânica BBC, a entidade que comanda o futebol mundial já tomou a decisão de "limpar" todos os cartões amarelos no final da fase de grupos, assim como depois das quartas de final. Mas segundo apurou o Estadão, a proposta ainda será debatida no Conselho da Fifa, que será realizado nesta terça, em Vancouver, no Canadá. De acordo com as regras atuais, o atleta é suspenso da partida seguinte se tomar dois cartões amarelos em jogos consecutivos até as quartas de final. Para evitar que um jogador fique fora de uma possível final por suspensão, somente depois desta fase a contagem de cartões é zerada. Neste ano, o Mundial terá uma rodada extra (16 avos) após a fase de grupos, ou seja, teria uma partida a mais e, por isso, o atleta poderia ficar de fora de uma semifinal. Segundo a BBC, a Fifa acredita que zerar cartões em mais fases é melhor do que aumentar para o número limite de punições para três. Com isso, seriam evitadas suspensões em jogos importantes. Ainda de acordo com a agência britânica, não se sabe como o novo limite de cartões amarelos será aplicado. Um cenário possível é que o jogador fosse suspenso após ser amarelado em dois dos três duelos da fase de grupos ou em dois dos jogos dos primeiros confrontos eliminatórios, compostos por 16 avos, oitavas e quartas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Copa do Mundo cartões amarelos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31