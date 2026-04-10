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FIA admite necessidade de mudanças no regulamento da Fórmula 1 após primeira reunião

Representantes técnicos de todas as equipes do grid da categoria se reuniram pela primeira vez

Estadão Conteúdo

As duras críticas feitas sobre as alterações no regulamento da Fórmula 1 neste início de temporada devem ser revistas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Nesta quinta-feira, representantes técnicos de todas as equipes do grid da categoria se reuniram pela primeira vez para discutir possíveis mudanças.

A iniciativa será a primeira de uma série de encontros a fim de buscar soluções para o impasse que vem incomodando pilotos. A queixa principal remete ao sistema de recuperação de energia.

"A FIA realizou hoje a primeira de uma série de reuniões para discutir possíveis alterações no regulamento da Fórmula 1 para 2026. O encontro entre a FIA e especialistas técnicos das equipes e fabricantes de unidades de potência abordou uma ampla gama de tópicos, como parte da evolução natural do regulamento técnico e esportivo da F1 para 2026", diz parte do trecho do comunicado.

Um comunicado divulgado pela entidade que comanda a F-1 após a reunião já sinaliza a possibilidade de busca por um consenso. A FIA quis deixar claro que, embora as três primeiras corridas do ano "tenham proporcionado corridas emocionantes", ela está empenhada em "fazer ajustes em alguns aspectos dos regulamentos na área de gestão de energia".

Em relação às reclamações, que vêm se tornando cada vez mais frequentes, a FIA destacou que os regulamentos foram desenvolvidos e acordados "em estreita colaboração com as equipes, fabricantes de equipamentos originais, fabricantes de unidades de potência, detentor dos direitos comerciais e a própria FIA".

Na nota, a entidade reitera ainda que uma revisão dos regulamentos já estava planejada após a realização das três primeiras provas da temporada 2026.

A FIA confirmou que novas reuniões deverão ocorrer nos dias 15, 16 e 20 de abril. De acordo com o planejamento, o último encontro vai ser o mais importante para a busca por soluções.

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