FIA admite necessidade de mudanças no regulamento da Fórmula 1 após primeira reunião Representantes técnicos de todas as equipes do grid da categoria se reuniram pela primeira vez Estadão Conteúdo 10.04.26 9h36 As duras críticas feitas sobre as alterações no regulamento da Fórmula 1 neste início de temporada devem ser revistas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Nesta quinta-feira, representantes técnicos de todas as equipes do grid da categoria se reuniram pela primeira vez para discutir possíveis mudanças. A iniciativa será a primeira de uma série de encontros a fim de buscar soluções para o impasse que vem incomodando pilotos. A queixa principal remete ao sistema de recuperação de energia. "A FIA realizou hoje a primeira de uma série de reuniões para discutir possíveis alterações no regulamento da Fórmula 1 para 2026. O encontro entre a FIA e especialistas técnicos das equipes e fabricantes de unidades de potência abordou uma ampla gama de tópicos, como parte da evolução natural do regulamento técnico e esportivo da F1 para 2026", diz parte do trecho do comunicado. Um comunicado divulgado pela entidade que comanda a F-1 após a reunião já sinaliza a possibilidade de busca por um consenso. A FIA quis deixar claro que, embora as três primeiras corridas do ano "tenham proporcionado corridas emocionantes", ela está empenhada em "fazer ajustes em alguns aspectos dos regulamentos na área de gestão de energia". Em relação às reclamações, que vêm se tornando cada vez mais frequentes, a FIA destacou que os regulamentos foram desenvolvidos e acordados "em estreita colaboração com as equipes, fabricantes de equipamentos originais, fabricantes de unidades de potência, detentor dos direitos comerciais e a própria FIA". Na nota, a entidade reitera ainda que uma revisão dos regulamentos já estava planejada após a realização das três primeiras provas da temporada 2026. A FIA confirmou que novas reuniões deverão ocorrer nos dias 15, 16 e 20 de abril. De acordo com o planejamento, o último encontro vai ser o mais importante para a busca por soluções. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 FIA regulamento mudanças COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58