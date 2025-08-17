Ferroviária bate o Atlético-GO fora de casa e embala na Série B do Brasileiro Estadão Conteúdo 17.08.25 20h47 A Ferroviária segue em grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (17), o time paulista foi até o estádio Antônio Accioly para encarar o Atlético-GO e superou o time goiano por 3 a 1, em partida válida pela 22ª rodada da competição nacional. Com o resultado, o time de Araraquara chegou a uma sequência de três vitórias consecutivas e cinco jogos de invencibilidade, saltando para a 10ª colocação, com 29 pontos. Do outro lado, com 27, o Atlético para na 13ª posição da tabela de classificação. O duelo em Goiânia começou agitado e com chances para os dois lados, mas quem aproveitou primeiro foi a Ferroviária. Aos 21, após cruzamento de Fabrício Daniel, Edson Lucas fuzilou de primeira e colocou o time paulista à frente no placar. Pouco depois, aos 26, Federico Martínez recebeu na entrada da área e foi derrubado, gerando pênalti para o Atlético-GO. Entretanto, o camisa 11 foi para a cobrança e parou em grande defesa de Dênis Júnior, que salvou a Ferroviária mais uma vez aos 38, em chute de Luizão, e levou os visitantes em vantagem para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o Atlético voltou com uma postura mais ofensiva, e logo aos sete, conseguiu chegar ao empate. Após cruzamento da esquerda de Luizão, Lelê mandou de biquinho no canto de Dênis Júnior, sem chances para o goleiro. Entretanto, aos 10, após cobrança de escanteio, Alencar desviou de cabeça e Ricardinho completou para o gol, colocando os paulistas novamente à frente no placar. O time da casa respondeu aos 20, quando após cobrança de escanteio, Alix Vinícius mandou de cabeça na trave. O jogo então caiu em rendimento, mesmo com o Atlético tentando buscar o empate. Entretanto, aos 50, o VAR chamou a arbitragem por um toque de mão de Adriano Martins na área e foi assinalado pênalti. Carlão foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando o placar em 3 a 1. As equipes terão uma semana cheia de preparação para seus próximos desafios na Série B. No domingo (24), a Ferroviária volta à Arena Fonte Luminosa para encarar o Volta Redonda, às 18h30. Pouco mais tarde, a partir das 20h30, o Atlético-GO visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-GO 1 X 3 FERROVIÁRIA ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Dudu (Cosentino), Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Kauan (Ham) e Robert Santos (Shaylon); Kelvin (Daniel Lima), Lelê e Federico Martínez (Yuri). Técnico: Rafael Lacerda. FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas (Zé Mário); Ricardinho, Alencar (Zé Hugo), Netinho (Tárik) e Juninho (Thiago Lopes); Carlão e Fabrício Daniel (Albano). Técnico: Vinicius Bergantin. GOLS - Edson Lucas, aos 20 minutos do primeiro tempo. Lelê, aos sete, Ricardinho, aos 10, e Carlão, aos 53 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Kelvin, Alix Vinicius, Lelê, Shaylon, Luizão (Atlético-GO) e Gustavo Medina (Ferroviária). RENDA - R$ 32.835,00. PÚBLICO - 4.178 torcedores. ÁRBITRO - Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS). LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). 