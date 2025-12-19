Ferrari define data de lançamento do carro para 2026 e promete abordagem 'agressiva' O lançamento da Ferrari terá a presença dos pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que darão aos novos carros um shakedown (treino curto e leve) após o evento Estadão Conteúdo 19.12.25 14h07 Ferrari (Instagram @scuderiaferrari) Com a temporada 2025 de Fórmula 1 já encerrada, a Ferrari já está com a cabeça no ano que vem. Fred Vasseur, chefe da equipe italiana, revelou que o novo carro que vai representar a escuderia nas pistas em 2026 já tem dia definido para ser lançado: 23 de janeiro. O dirigente confirmou a data durante conferência de imprensa nesta sexta-feira e estabeleceu metas agressivas. O lançamento da Ferrari terá a presença dos pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que darão aos novos carros um shakedown (treino curto e leve) após o evento. "Seremos agressivos, com certeza, porque terminaremos a montagem do carro um dia antes do lançamento. Isso significa que finalizaremos o carro no dia 22. Isso é agressivo, mas acredito que todo mundo fará o mesmo", afirmou Vasseur. De acordo com o site Motorsport, os lançamentos de carros para a nova era de regulamentos de 2026 estão começando mais cedo do que o normal por causa das demandas referentes à pré-temporada. Assim, o time italiano dará início à sua campanha apenas três dias antes do início dos testes privados, marcados para Barcelona. Na conversa com os jornalistas, ele foi questionado sobre o nome do carro para esta nova etapa. Ele manteve o segredo e saiu pela tangente. "Isso fará parte do lançamento e vocês descobrirão um pouco mais tarde. Não quero estragar tudo". A Ferrari quer mirar seus objetivos em um 2026 diferente depois de um ano difícil. Em 2025, a equipe não conquistou nenhuma vitória e terminou o Mundial de Construtores em quatro lugar, atrás da campeã McLaren (833 pontos), Mercedes (469), Red Bull (451). A equipe italiana contabilizou 398 pontos na tabela de classificação. Para 2026, a equipe italiana vai manter a mesma formação com Charles Leclerc em sua oitava temporada e Lewis Hamilton em seu segundo ano correndo pela Ferrari. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari carro lançamento 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19