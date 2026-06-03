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Ferrari anuncia renovação de contrato com Charles Leclerc: 'Feliz em continuar esta jornada'

Estadão Conteúdo

A parceria entre a Ferrari e Charles Leclerc está garantida por mais algumas temporadas. A equipe italiana anunciou na madrugada desta quarta-feira a renovação de contrato encerrando, portanto, os rumores de que o piloto monegasco deixaria a escuderia.

O comunicado compartilhado nas redes sociais não especifica o tempo de duração. Como o vínculo atual terminaria em 2029, a expectativa é que esse novo acordo vá além de 2030. O anúncio acontece às vésperas da disputa do GP de Mônaco, terra natal do piloto.

"Não poderia estar mais feliz em continuar essa jornada. Sempre foi muito mais do que apenas uma equipe para mim. É a equipe que eu amo e da qual sonhei fazer parte desde criança, e depois de todos esses anos, tornou-se uma segunda família", afirmou o piloto.

A renovação marca o capítulo mais recente de uma relação de uma década entre a equipe e Leclerc, já que ele, atualmente com 28 anos, ingressou na academia de pilotos em 2016.

"Juntos compartilhamos momentos incríveis e alguns mais difíceis, mas acredito nesta equipe mais do que nunca e sou profundamente grato por continuarmos caminhando lado a lado em direção ao nosso objetivo de trazer o Campeonato Mundial de volta para Maranello", afirmou o piloto.

Chefe da equipe, Fred Vasseur exaltou o final feliz e exaltou a sintonia entre as duas partes. "Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos e essa renovação parece algo muito natural para nós", declarou.

No Mundial de pilotos, Leclerc é a principal sombra ao favoritismo dos concorrentes da Mercedes. Ele aparece em terceiro lugar na classificação e contabiliza 75 pontos. Kimi Antonelli lidera a tabela com 131, enquanto George Russell, seu companheiro de escuderia, figura no segundo posto com 88.

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