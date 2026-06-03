Ferrari anuncia renovação de contrato com Charles Leclerc: 'Feliz em continuar esta jornada' Estadão Conteúdo 03.06.26 9h41 A parceria entre a Ferrari e Charles Leclerc está garantida por mais algumas temporadas. A equipe italiana anunciou na madrugada desta quarta-feira a renovação de contrato encerrando, portanto, os rumores de que o piloto monegasco deixaria a escuderia. O comunicado compartilhado nas redes sociais não especifica o tempo de duração. Como o vínculo atual terminaria em 2029, a expectativa é que esse novo acordo vá além de 2030. O anúncio acontece às vésperas da disputa do GP de Mônaco, terra natal do piloto. "Não poderia estar mais feliz em continuar essa jornada. Sempre foi muito mais do que apenas uma equipe para mim. É a equipe que eu amo e da qual sonhei fazer parte desde criança, e depois de todos esses anos, tornou-se uma segunda família", afirmou o piloto. A renovação marca o capítulo mais recente de uma relação de uma década entre a equipe e Leclerc, já que ele, atualmente com 28 anos, ingressou na academia de pilotos em 2016. "Juntos compartilhamos momentos incríveis e alguns mais difíceis, mas acredito nesta equipe mais do que nunca e sou profundamente grato por continuarmos caminhando lado a lado em direção ao nosso objetivo de trazer o Campeonato Mundial de volta para Maranello", afirmou o piloto. Chefe da equipe, Fred Vasseur exaltou o final feliz e exaltou a sintonia entre as duas partes. "Charles faz parte da família Ferrari há muitos anos e essa renovação parece algo muito natural para nós", declarou. No Mundial de pilotos, Leclerc é a principal sombra ao favoritismo dos concorrentes da Mercedes. Ele aparece em terceiro lugar na classificação e contabiliza 75 pontos. Kimi Antonelli lidera a tabela com 131, enquanto George Russell, seu companheiro de escuderia, figura no segundo posto com 88. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Charles Leclerc renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04 Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58