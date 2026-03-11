'Fenômeno' e 'impressionante': imprensa internacional exalta Fonseca após duelo contra Sinner

A derrota de João Fonseca para Jannik Sinner nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells não diminuiu a repercussão da atuação do brasileiro. Mesmo eliminado em dois sets decididos no tie-break, o jovem de 19 anos recebeu elogios de veículos internacionais e especialistas do tênis. Eles destacaram o nível apresentado contra o número 2 do mundo.

A partida equilibrada chamou atenção da imprensa europeia. O jornal espanhol Marca classificou a atuação do brasileiro como um "partidazo". Ele ressaltou o esforço do italiano para garantir a vitória. "Sinner, número 2 do ranking mundial, teve que suar para eliminar Fonseca, que disputou uma partida de grande qualidade aos seus 19 anos na quadra central de Indian Wells", escreveu o noticioso.

Na Itália, país natal de Sinner, o jornal La Gazzetta dello Sport também repercutiu o confronto. O periódico destacou o potencial do brasileiro, tratado como um possível sucessor na nova geração do tênis. "Ele vai chegar lá, sem dúvidas. Fonseca é um fenômeno, com uma direita assustadora, e vai dar muito trabalho tanto para Sinner quanto para Alcaraz".

Jornais internacionais destacam desempenho

O texto italiano ainda classificou o competidor brasileiro como um possível "herdeiro" do italiano no circuito profissional. Ele destacou que, apesar da derrota, o carioca mostrou qualidade suficiente para jogar em um nível de excelência.

A repercussão não ficou restrita ao continente europeu. Nos Estados Unidos, o The Athletic, portal esportivo do The New York Times, analisou a atuação de João Fonseca. O veículo ressaltou a intensidade do confronto entre os dois tenistas em Indian Wells.

"Ele enfrentou Sinner de igual para igual em um encontro feroz de bolas pesadas na noite de terça-feira. Fonseca produziu uma performance extremamente impressionante, superando com frequência o italiano nas trocas de fundo", registrou o periódico. A capacidade do brasileiro de competir em alto nível diante de um dos principais nomes do circuito atual foi um ponto ressaltado.

Especialistas e o futuro de Fonseca

A performance também repercutiu entre especialistas. O jornalista português José Morgado, referência na cobertura do tênis internacional, elogiou o nível da partida em publicação nas redes sociais. "Desempenho IMPRESSIONANTE de Fonseca. Uma das melhores partidas do ano."

Apesar da eliminação, a atuação reforçou a expectativa em torno do futuro do brasileiro no circuito profissional. Aos 19 anos, Fonseca já soma títulos no ATP Tour e vem sendo apontado por analistas como um possível candidato a disputar grandes troféus nos próximos anos.