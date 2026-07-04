Fenerbahçe reforça a defesa e anuncia a contratação de ex-zagueiro do Manchester City O jogador estava com a Holanda nesta Copa do Mundo Estadão Conteúdo 04.07.26 12h02 O Fenerbahce oficializou a chegada de um reforço de peso para o seu sistema defensivo visando a próxima temporada europeia. O clube turco anunciou a chegada do zagueiro Nathan Aké, que deixa o Manchester City após um ciclo vitorioso de seis anos. "Nosso clube chegou a um acordo e assinou contrato com Nathan Aké, jogador da seleção holandesa", informou o clube em seu site oficial. A nota afirma ainda que o atleta vai se integrar ao elenco quando todos os atletas se apresentarem no Centro de Treinamento da Áustria. O jogador estava com a Holanda nesta Copa do Mundo. O conjunto laranja acabou sendo eliminado de forma surpreendente ainda na segunda fase da competição após empatar com a seleção de Marrocos por 1 a 1 e perder a disputa de pênaltis. No Mundial, Aké esteve em campo em três dos quatro compromissos da Copa do Mundo. Ele chega para ser um dos pilares do grupo da equipe turca, que aposta em seu currículo vitorioso. Revelado pelo Feyenoord, o jogador de 31 anos tem uma larga passagem pelo futebol inglês, onde defendeu o Chelsea, o Watford e o Bournemouth. No entanto, foi sob o comando de Pep Guardiola, no Manchester City, que o defensor viveu o seu grande momento na carreira. Em seis temporadas com a camisa azul, o jogador conquistou 12 troféus. Com 177 partidas pelo clube, ele anotou dez gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fenerbahçe contratação Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo 04.07.26 12h55 'Vai sofrer, mas vai sonhar' Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 04.07.26 12h38 Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 VERSÃO BRASILEIRA VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final 04.07.26 10h21